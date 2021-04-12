В Армении «Спутником V» будут вакцинировать только граждан до 55 лет

На первом этапе вакцинации в Армении лиц из группы риска от 18 до 55 лет будут прививать российской вакциной «Спутник V», жители старше 55 лет получат препарат англо-шведской AstraZeneca, сообщила министр здравоохранения страны Анаит Аванесян. Вакцинация начнется в Ереване с 13 апреля, в областях — с 14 апреля.

«Мы получили 15 тыс. доз вакцины "Спутник V", которой будут привиты медработники, хронические больные, сотрудники и жители социальных учреждений в возрасте от 18 до 55 лет. Вакциной AstraZeneca будут привиты граждане старше 55 лет»,— сказала госпожа Аванесян на пресс-конференции (цитата по ТАСС). По ее словам, как только будет получена еще одна партия «Спутника V», им начнут прививать и граждан старше 55 лет.

По словам министра, Армения ведет переговоры с Россией по вопросу производства «Спутника V». По ее словам, для этого необходима профессиональная производственная инфраструктура. «Надеюсь, что наши фармацевтические компании будут инвестировать в эту сферу для открытия совместного производства»,— сказала она.

Армения одобрила «Спутник V» 1 февраля, первую партию вакцины (15 тыс. доз) в страну доставили 8 апреля. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в Армении относятся к этой вакцине с большим доверием. С начала пандемии в Армении выявили 203 тыс. заразившихся, умерли 3,7 тыс.