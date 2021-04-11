Пашинян заявил о большом доверии к «Спутнику V» в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о договоренности по поставке вакцины «Спутник V». По его словам, договоренность была достигнута с президентом России Владимиром Путиным. В Армении с большим доверием относятся к этой вакцине, сообщил господин Пашинян.

«Первая партия прилетает в Армению, это 15 тыс. доз, но мы нуждаемся примерно в миллионах. И мы с президентом России договорились, что Армения получит»,— сказал премьер-министр Армении в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» (цитата по «Интерфаксу»).

«Сегодня в мире престиж российской вакцины, особенно "Спутник V", очень поднимается. И в Армении тоже с большим доверием относятся к этой вакцине»,— сообщил Никол Пашинян.

В ходе встречи лидеров двух стран господин Путин сказал, что решит вопрос поставок в Армению достаточного количества российских вакцин против коронавируса. «Я думаю, что решим проблему. Не в ущерб российским гражданам, российским потребителям. Объем производства у нас сопоставим с потребностью внутри страны,— сказал президент России.— Мы обсудим».

О том, что Армения одобрила применение вакцины «Спутник V», стало известно 1 февраля. Решение было принято на основании данных фазы III клинических исследований в России без проведения дополнительных исследований в Армении.