Пресс-секретарь Зеленского отвергла возможность наступления Украины на Донбасс

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Киев не планирует начинать активные боевые действия в Донбассе. По ее словам, «Украина не может наступать на свою же территорию и бороться со своими людьми». Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин говорил о готовности Киева к полномасштабным военным действиям.

«Главнокомандующий нашей армии уже заявил, что сообщения о якобы наступлении Украины на Донбасс — это полный фейк и дезинформация. Украина не может наступать на свою же территорию и не может бороться со своими людьми,— сказала она в эфире телеканала "Дом".— Но другое дело — это Россия. Весь мир сегодня говорит о скоплении российских войск возле украинской границы. Вдоль восточной границы уже сконцентрировано 40 тыс. российских военных, столько же в оккупированном Крыму. А теперь вопрос: может ли Россия наступать?»

Ситуация на юго-востоке Украины обострилась в марте 2021 года. Киев обвинил Москву в стягивании войск к границе с Украиной. В ответ в Кремле заявили, что передвижение российских войск по своей территории не должно никого беспокоить. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил об опасности полномасштабных боевых действий в регионе. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал сообщения о подготовке наступления на Донбасс дезинформацией. В обострившийся конфликт вмешался новый внешний игрок — Турция. Владимир Зеленский съездил туда в субботу, 10 апреля. В ходе визита обсуждались главным образом военные контракты.

О развитии военного сотрудничества Турции и Украины — в материале “Ъ” «Оружие во имя мира».