Украина назвала дезинформацией заявления России о подготовке к наступлению на Донбасс

Главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал дезинформацией сообщения о подготовке наступления на Донбасс. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что украинская сторона «не отвергает полностью мысли о силовом решении».

«Сообщения, распространенные государством-агрессором РФ о якобы "подготовке Украины к наступлению на Донбассе" не соответствуют действительности и носят характер целенаправленной кампании по дезинформации. Эта кампания направлена на дискредитацию Украины на международной арене, для создания паники среди населения временно оккупированных территорий, для смены информационной повестки для продвижения геостратегических интересов Кремля»,— говорится в заявлении господина Хомчака, которое опубликовано на странице Facebook Генштаба Украины. Он заявил, что Кремль наращивает войска у границы с Украиной в качестве «дополнительного инструмента давления».

Господин Песков сегодня, 9 апреля, заявил о риске «возобновления полномасштабных боевых действий» на Украине. «Украинская сторона — об этом можно судить по различным заявлениям — не отвергает полностью мысли о силовом решении своей собственной проблемы с юго-востоком»,— сказал представитель Кремля. Российская сторона объясняет перемещение войск тем, что Украина превратилась во «взрывоопасный регион».

Об урегулировании в Донбассе — в материале “Ъ” «Дмитрий Козак и Тайная комната».