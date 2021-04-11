Оружие во имя мира

В обострившийся конфликт в Донбассе активно вмешался новый внешний игрок. Это Турция, куда президент Украины Владимир Зеленский съездил в субботу. В ходе визита обсуждались главным образом военные контракты, которые в Анкаре назвали движущей силой отношений. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что выступает за мирное разрешение конфликта и готов этому содействовать, но, похоже, в Москве ему не очень верят.

Субботний визит Владимира Зеленского в Стамбул, приуроченный к заседанию Стратегического совета высокого уровня, можно назвать чрезвычайно для него удачным. Украинскому президенту удалось найти поддержку Анкары практически по всем принципиальным для него вопросам — начиная с планов по созданию зоны свободной торговли и заканчивая «Крымской платформой»,— новой международной площадкой, которая ставит своей целью возвращение полуострова в состав Украины. Правда, как именно она будет работать, еще до конца непонятно — первый саммит в рамках этой инициативы назначен лишь на 24 августа, когда в стране празднуется День независимости.

«Мы выступаем за территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы подтвердили наше принципиальное решение не признавать аннексию Крыма. Мы заявили, что поддерживаем инициативу Украины в виде "Крымской платформы", которая направлена на сближение международного сообщества по Крыму. Надеемся, что эта инициатива принесет положительные результаты всем народам Крыма, включая крымских татар, и Украине»,— сказал на совместной пресс-конференции Реджеп Тайип Эрдоган, явно порадовав своего гостя.

Еще одним приятным для Киева, но едва ли реализуемым в ближайшее время обещанием стала поддержка вступления Украины в НАТО. Об этом говорится в совместной декларации лидеров.

Заходила речь и о Донбассе — на фоне усиливающегося напряжения вокруг региона это было практически неизбежно. Государственное информагентство Anadolu еще накануне визита подготовило для своих читателей памятку по истории конфликта «в пяти вопросах». В ней рассказывается, что с 30 марта, по данным украинского Генштаба, Россия под видом учений стянула к границе Украины 28 батальонов. Однако тут же приводятся слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, что российские войска «никому не угрожают». «После этих заявлений и Москва, и Киев лишь увеличили военное присутствие вокруг Донбасса»,— утверждается в памятке.

В своем выступлении президент Эрдоган утверждал, что эти проблемы можно решить мирным путем. «Мы надеемся, что это вызывающее беспокойство обострение закончится как можно быстрее, режим прекращения огня продолжится, а конфликт будет разрешен при помощи диалога на основе минских соглашений»,— сказал он, пообещав «предоставить любую необходимую поддержку».

Стоит отметить, что буквально за день до визита украинского президента, 9 апреля, Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Как утверждает пресс-служба Кремля, турецкий лидер попросил рассказать о «российских подходах к разрешению внутриукраинского кризиса» и услышал в ответ, что «безальтернативной основой урегулирования является минский "комплекс мер" 2015 года», или, как его часто упрощенно называют, вторые минские соглашения.

Уже после визита господина Зеленского, в воскресенье, по тому же вопросу высказался пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын. «Турция поддерживает территориальную целостность Украины, выступает за защиту прав крымских татар и разрешение спорных вопросов между Россией и Украиной путем переговоров»,— резюмировал он позицию Анкары.

Как бы то ни было, но говорили на переговорах в Анкаре вовсе не о путях достижения мира, а о помощи Турции в перевооружении украинской армии. При этом Эрдоган заметил, что сотрудничество двух стран «в оборонной промышленности ни в коем случае не является инициативой, направленной против третьих стран».

Министр обороны Украины Андрей Таран, который прилетел в Стамбул вместе с президентом, встретился со своим турецким коллегой Хулуси Акаром и обсудил с ним целый ряд важных оборонных контрактов. Как сообщила пресс-служба украинского Министерства обороны, речь шла о «строительстве кораблей класса "корвет", поставке беспилотных авиационных комплексов Bayraktar и боеприпасов (к ним.— “Ъ”), а также возможностях по развитию дальнейших проектов, в частности в авиационной отрасли». В тот же день заместитель главы комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин написал на своей странице в Facebook, что беспилотник Bayraktar TB2 совершил свой первый вылет в зоне Операции объединенных сил (ООС, раньше называлась АТО) в Донбассе. По словам депутата, это позволило обнаружить в самопровозглашенных республиках Донбасса российскую технику: самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», зенитные ракетные комплексы С-125 и «Тор», а также танки и гаубицы. «Во время турецкой операции "Весенний щит" (в Сирии, в начале 2020 года.— “Ъ”) "Байрактары" зарекомендовали себя с лучшей стороны, особенно против российской военной техники»,— добавил господин Мысягин.

Напомним, впервые о покупке у Турции ударных беспилотников Bayraktar TB2 договорился еще бывший президент Украины Петр Порошенко в 2019 году. После прихода Владимира Зеленского эта идея активно прорабатывалась, и вот теперь Турция планирует наладить производство этих беспилотников в украинском Николаеве. При этом их успешное применение азербайджанской стороной в ходе второй войны в Нагорном Карабахе стало для турецких производителей эффективной рекламной кампанией, которая повысила спрос на их продукцию не только на Украине, но и в других странах.

Еще одной статьей сотрудничества Украины и Турции, по данным агентства Anadolu, может стать совместное производство транспортного самолета Ан-178 — одной из последних разработок украинского авиаконцерна.

Турецкие газеты, освещавшие визит, вынесли на первый план, казалось бы, непримечательное заявление Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что «Черное море должно оставаться морем мира, спокойствия и сотрудничества».

По мнению эксперта Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилла Семенова, внимание к этим словам привлекли последние события. «Это, и планы строительства Стамбульского канала, и спекуляции по поводу конвенции Монтрё, и события вокруг Донбасса, которые как бы напрямую и не связаны, но все касаются вопросов безопасности в Черноморском бассейне и прилегающих к нему государств»,— сказал он “Ъ”. При этом, по словам господина Семенова, считать заявления Реджепа Тайипа Эрдогана антироссийскими не следует. «Мысль, что черноморские государства должны сами обеспечить мир в регионе, должна скорее понравиться России, чем партнерам Анкары из НАТО,— сказал он.— Кроме того, возможный негативный осадок у Москвы должно сбалансировать упоминание минских соглашений».

Трудно сказать, разделяют ли в Москве такую логику. Но практически одновременно с сообщениями о визите Владимира Зеленского в Анкару появилась информация о том, что свободный въезд в Турцию российских туристов может быть ограничен из-за роста заболеваемости там коронавирусом. По данным источника агентства «РИА Новости» в туристической отрасли, решение на этот счет может быть принято уже в понедельник, 12 апреля.

Кирилл Кривошеев