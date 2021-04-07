Глава ДНР заявил об нарастающем ухудшении ситуации в Донбассе

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается, сообщил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Однако он пока не видит необходимости проводить всеобщую мобилизацию в республике.

«Она (ситуация на линии соприкосновения.— “Ъ”) остается крайне неспокойной и идет по нарастающей, ухудшается, количество обстрелов увеличивается»,— сказал господин Пушилин на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»). По его словам, число обстрелов с начала года увеличилось почти в два раза по сравнению с последним кварталом 2020 года.

Он считает, что увеличение количества техники и личного состава украинских военных у линии соприкосновения в Донбассе говорит о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий. Денис Пушилин заявил, что ДНР готова к любому развитию ситуации. «Мы сделаем все возможное, чтобы большой войны не началось, но если Украина сделает этот шаг, то где мы остановимся, никто сейчас не скажет»,— сказал глава ДНР.

По его словам, действующих подразделений хватает для выполнения задач и реагирования на изменения ситуации. «Сейчас необходимости проводить полную мобилизацию нет»,— добавил он. При этом господин Пушилин рассказал о планах по привлечению добровольцев при повышении градуса агрессии со стороны украинских силовиков. По его словам, о готовности прийти на помощь заявили два депутата Госдумы России. «У нас есть как минимум два депутата Госдумы РФ, которые сказали, что они будут с нами. Это Андрей Козенко и Казбек Тайсаев. Это те депутаты, которые сказали, что если у вас что-то начинается, мы приезжаем и будем рядом, если нужно, возьмем в руки оружие»,— сказал он.

3 апреля миссия ОБСЕ сообщила об обострении конфликта в Донбассе. 6 апреля Украина запросила экстренную встречу трехсторонней контактной группы по Донбассу, а президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственный путь к окончанию войны для Киева — вступление в НАТО. МИД Украины сообщил, что будет открывать огонь в Донбассе только в случае возникновения угрозы войскам.

Подробнее о переговорах по Донбассу — в материале “Ъ” «Как НАТО ляжет».