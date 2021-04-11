Власти ДНР квалифицировали гибель ребенка как теракт

Гибель ребенка в результате обстрела Донбасса квалифицирована следственными органами самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) как террористический акт, заявил глава ДНР Денис Пушилин. 3 апреля народная милиция ДНР сообщила, что украинский беспилотник сбросил самодельную бомбу, в результате чего погиб пятилетний ребенок.

«Возбужденное уголовное дело касается гибели ребенка. Ребенок, по предварительным результатам следствия, погиб по причине того, что беспилотный летательный аппарат сбросил неустановленное взрывное устройство в жилой сектор»,— сказал господин Пушилин в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» (цитата по ТАСС).

Киев заявил о непричастности к гибели ребенка. Пятилетний мальчик погиб от найденного во дворе взрывного устройства, сообщил пресс-секретарь киевской делегации в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

После гибели ребенка Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о применении запрещенных методов в вооруженном конфликте (ч. 1 ст. 356 УК РФ). СКР заявил, что украинские военные нарушили протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины, меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и дополнительный протокол к ней.

3 апреля миссия ОБСЕ сообщила об обострении конфликта в Донбассе. 7 апреля прошла встреча Трехсторонней контактной группы, но по ее итогам стороны не сумели выработать общую позицию.

О попытках урегулировать конфликт читайте в публикации “Ъ” «Дмитрий Козак и Тайная комната».