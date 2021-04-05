СКР возбудил дело против украинских военных после гибели ребенка в Донбассе

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о применении запрещенных методов в вооруженном конфликте (ч. 1 ст. 356 УК РФ) в связи с гибелью ребенка в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) при обстреле украинскими вооруженными силами.

По данным следствия, 2 апреля украинские силовики нарушили режим перемирия и атаковали гражданские объекты в поселке Александровском применив тяжелое вооружение и беспилотные летательные аппараты. «В результате взрыва боеприпаса во дворе дома по улице Дорожной погиб пятилетний ребенок, а его 66-летняя бабушка получила ранения»,— сообщается на сайте СКР. 3 апреля в результате взрыва боеприпаса в селе Николаевка самопровозглашенной Луганской народной республики получил ранение 46-летний житель.

СКР сообщил, что украинские военные нарушили протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины, меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и дополнительный протокол к ней.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что не сомневается в достоверности данных ДНР о гибели ребенка в Донбассе. При этом он уточнил, что подтверждения этой информации у Кремля нет. По информации ДНР, пятилетний ребенок погиб после того, как беспилотник сбросил самодельную бомбу.

Подробнее об обострении ситуации в Донбассе — в материале “Ъ” «Если завтра Донбасс».