Два корабля США вошли в Средиземное море

Ракетные эсминцы Donald Cook и Roosevelt ВМС США прошли пролив Гибралтар и вошли в акваторию Средиземного моря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на британских наблюдателей. Корабли направляются в Черное море, их прибытие ожидается 14–15 апреля. Там они пробудут до 4–5 мая.

О проходе кораблей США Россию накануне уведомила Турция. Она разослала соответствующее уведомление всем участникам конвенции Монтрё, куда также входит РФ. Пентагон назвал «рутинными» операции американских ВМС в Черном море.

Конвенция Монтрё 1936 года восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, соединяющими Черное море со Средиземным. В ней участвуют 11 стран. По конвенции в мирное время военные корабли любого класса могут проходить через проливы при условии уведомления Турции.

Источники CNN сообщали, что США изучают возможность направить военные корабли в ответ на усиление военного присутствия России у границ Украины. Белый дом США выражал обеспокоенность действиями РФ у украинской границы. По его данным, сейчас там сконцентрирована наибольшая численность вооруженных сил с 2014 года.

Об урегулировании конфликта на востоке Украины — в материале “Ъ” «Дмитрий Козак и Тайная комната».