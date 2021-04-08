США в ответ на действия России могут отправить военные корабли в Черное море

США изучают возможность направить военные корабли в Черное море в ответ на усиление военного присутствия России у границ Украины, сообщает CNN со ссылкой на чиновника в оборонной сфере США. По его словам, это действие дало бы знать Москве, что США следят за ситуацией.

По словам чиновника, США пока не рассматривают концентрацию российских сил как подготовку к наступательным действиям, однако «если что-то изменится, мы будем готовы». Пока что США исходят из того, что Россия проводит учения и разведка не выявила признаки приказов к дальнейшим действиям.

Согласно Конвенции Монтрё 1936 года, США должны уведомить Турцию о намерении пройти по проливам Босфор и Дарданеллы за 14 дней до маневра. Пока неясно, было ли направлено уведомление, сообщает CNN.

США обеспокоены усилением военного присутствия России, сообщила ранее сегодня, 8 апреля, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она отметила, что США обсуждают ситуацию на Украине с союзниками по НАТО, однако не предоставила информацию о последних международных контактах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ведет «военное строительство» в связи с потенциалом возобновления военных действий на Украине.

О ситуации на юго-востоке Украины — в материале “Ъ” «Война не принуждается к миру».