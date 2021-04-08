Псаки сообщила о беспокойстве США в связи с действиями России у границы с Украиной

США обеспокоены усилением военного присутствия России на границе с Украиной, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, эти сообщения вместе с информацией о ситуации в Донбассе дают новые поводы для беспокойства.

«США все больше обеспокоены эскалацией агрессии на востоке Украины со стороны России, в том числе перемещением войск у границ Украины»,— сказала госпожа Псаки во время брифинга (трансляция велась на канале Белого дома на YouTube). Она добавила, что США обсуждают ситуацию на Украине с союзниками по НАТО.

По словам госпожи Псаки, сейчас у границы России с Украиной сконцентрирована наибольшая численность вооруженных сил с 2014 года. «Эта информация очень беспокоит»,— сказала она.

Госпожа Псаки отметила, что у нее нет информации о последних международных контактах в связи с ситуацией на Украине, которую бы она могла предоставить. По ее словам, последний раз представители администрации США связывались по этому вопросу с иностранными коллегами на прошлой неделе. Напомним, 1 апреля глава Минобороны США Ллойд Остин провел переговоры с украинским коллегой Андреем Тараном.

Ранее сегодня канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала президента России Владимира Путина снизить военное присутствие близ Украины для деэскалации обстановки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ведет «военное строительство» в связи с потенциалом возобновления военных действий на Украине.

О ситуации на юго-востоке Украины — в материале “Ъ” «Война не принуждается к миру».