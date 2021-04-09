Турция уведомила Россию о проходе военных кораблей США в Черное море

Турция направила участникам конвенции Монтрё уведомления о проходе военных кораблей США из Средиземного в Черное море и в обратном направлении, сообщило российское посольство. Россия является одним из участников конвенции.

Конвенция Монтрё 1936 года восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, соединяющими Черное море со Средиземным. В ней участвуют 11 стран. По конвенции в мирное время военные корабли любого класса могут проходить через проливы при условии уведомления Турции.

«Турция в соответствии с конвенцией направила ее участникам уведомление о проходе военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении»,— сказал представитель посольства России в Анкаре ТАСС.

По информации турецкого телеканала NTV, в Черное море войдут эсминцы Roosevelt и Donald Cook. Ранее о планах направить корабли сообщили источники CNN. МИД Турции подтвердил, что США уведомили Анкару о своих планах.

Вчера, 8 апреля, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила об обеспокоенности США действиями России у границы с Украиной. По ее словам, сейчас там сконцентрирована наибольшая численность вооруженных сил с 2014 года. Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель объяснил перемещение войск тем, что Украина превратилась во «взрывоопасный регион», сообщил сегодня, 9 апреля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Об урегулировании в Донбассе — в материале “Ъ” «Дмитрий Козак и Тайная комната».