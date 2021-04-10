Киев ожидает встречи лидеров Германии, Украины и Франции в течение недели

Встреча лидеров Германии, Украины и Франции должна пройти в течение недели, заявил советник киевской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович. Встреча ожидается на фоне обострения ситуации в Донбассе. Конфликт на востоке Украины был темой разговора лидеров России, ФРГ и Франции 30 марта, президент Украины в беседе не участвовал.

Предполагаемую дату встречи лидеров Германии, Украины и Франции господин Арестович не назвал. «Я думаю, что это вопрос недели плюс-минус»,— сказал он в эфире телеканала «Украина 24» (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что Киев не ждет ничего особенного от встречи советников «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина, Франция), запланированной на 14 апреля. Предыдущие переговоры на уровне политических советников прошли 18 марта 2021 года.

Ситуация в Донбассе обострилась в конце марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если на Украине начнутся полномасштабные боевые действия, то это будет угрожать безопасности России. Украина назвала дезинформацией заявления о подготовке к наступлению на Донбасс.

О попытках урегулирования конфликта — в материале “Ъ” «Дмитрий Козак и Тайная комната».