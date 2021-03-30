Австрия хочет закупить 1 млн доз «Спутника V» до лета

Австрия хочет в апреле закупить у России 1 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил австрийский канцлер Себастьян Курц. В феврале он обсудил закупку российской вакцины с президентом России Владимиром Путиным.

По мнению господина Курца, в вопросе поставки вакцин не должно быть «геополитических шор» — важны лишь эффективность и безопасность препарата. «Если Австрия получит дополнительно 1 млн доз вакцины, возможно раньше вернуться к нормальной жизни, и мы сможем спасти множество жизней и рабочих мест»,— приводит слова канцлера издание ОЕ24.

По данным издания, Австрия обсуждает с Россией закупку «Спутника V» тремя траншами —в апреле, мае и июне 2021 года. Издание утверждает, что стороны уже заключили соглашение о неразглашении при обмене конфиденциальными документами, Минздрав Австрии получил доступ к информации о препарате.

В ведомстве австрийского канцлера ТАСС подтвердили информацию о переговорах по закупке российской вакцины.

4 марта Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) сообщило о начале экспертизы вакцины «Спутник V». Две страны-члена ЕС, Венгрия и Словакия, одобрили применение «Спутника V», о возможности его закупки также говорили Германия и Италия. Еврокомиссия не исключала закупку «Спутника V» в ЕС.

Об интересе к российской вакцине — в материале “Ъ” «"Спутник V" проверяют на штаммы и геополитику».