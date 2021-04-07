AstraZeneca связали с тромбами

Европейский регулятор и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поспорили об опасности вакцины от AstraZeneca. О связи препарата с образованием тромбов заявил представитель Европейского агентства по лекарственным средствам Марко Кавалери. В ВОЗ ответили, что пользы от вакцины по-прежнему гораздо больше, чем риска. Очередной удар по репутации AstraZeneca может затормозить вакцинацию в Европе и привести к переделу рынка, в том числе в пользу российских разработок. Подробности у Сергея Гусева.

Скандалы преследуют вакцину от AstraZeneca последние несколько месяцев. В основном они связаны с тромбозами у некоторых привитых европейцев. Несколько стран приостанавливали использование препарата, но возобновили вакцинацию, когда европейский регулятор признал его безопасным.Теперь, видимо, чиновники присмотрелись повнимательнее и все-таки обнаружили связь между вакциной от AstraZeneca и образованием тромбов. Станет ли это решающим ударом по репутации препарата?

Председатель Российской ассоциации фармацевтического маркетинга Герман Иноземцев обращает внимание, что «проблемных» пациентов десятки, а привитых — миллионы, поэтому паника европейских правительств преждевременна: «Процент, в котором возникли эти последствия, настолько низок, что его нельзя сравнивать с рисками от самого заболевания .

Последствия для AstraZeneca из-за большого дефицита вакцин наступят, когда западноевропейские страны смогут выбирать.

До этого, скорее всего, будут определенные ограничения — диагнозы, которые и так связаны с повышенным риском тромбообразования. Таким группам, скорее всего, предложат ждать другие варианты».

Тем не менее, некоторые страны, например, Ирландия, Финляндия и Норвегия, так и не возобновили вакцинацию британо-шведским препаратом. А Лондон на всякий случай приостановил его испытания на детях. Среди граждан вакцина от AstraZeneca также восторга не вызывает. По данным британского института YouGov, ее «антирейтинг» в Западной Европе колеблется в районе 50-60%.

И если политики поддадутся давлению общественности, то AstraZeneca может потерять существенную долю рынка, считает гендиректор «Торгового дома "Аллерген"» Алла Денисова. А доля эта огромна. По данным Дьюкского университета, в мире зарезервировано почти 2,5 млрд доз этого препарата, и в основном в западных странах, отмечает она: «Всегда предусматривается возможность уменьшить объемы. В международных контрактах это прописано. Соответственно, такие объемы просто не будут производить. Те, которые поставлены уже, будут оплачены.

И все равно правительства будут уговаривать население уколоться этой вакциной. Перепродать нельзя, это не предусмотрено контрактами.

Я думаю, что сам производитель этого препарата будет потом отдавать его на какие-то другие рынки, где вообще нет вакцин. Латинская Америка, Африка, Азия все равно купят».

Поэтому бедным странам может повезти вдвойне, ведь препарат от AstraZeneca еще и самый дешевый на рынке. А для Европы это затормозит вакцинацию, которая и так идет медленнее, чем ожидалось. Ближайшие преследователи AstraZeneca на европейском и американском рынке — препараты от Pfizer, Moderna, Jonson&Jonson и в перспективе российский «Спутник V» и китайский Sinovac.

И все они могут извлекать выгоду из провала конкурента ещt несколько лет, полагает Алла Денисова из торгового дома «Аллерген»: «И у наших, и у китайских, и у индийских вакцин есть шанс занять нишу AstraZeneca. Одобрение Европейского агентства все равно нужно, но не зря договариваются о производстве на европейских заводах, которые переквалифицированы ВОЗ и имеют европейские сертификаты. Эта история не на один год. Определенное количество доз будут производить ежегодно. Меняются и штаммы, так что вакцину тоже будут обновлять, чтобы она действовала против текущего штамма».

Правда, со временем все вакцины окажутся в примерно равном положении с точки зрения имиджа, а проблемы с побочными эффектами рано или поздно проявятся у всех препаратов, отмечает Герман Иноземцев из Российской ассоциации фармацевтического маркетинга: «Если мы говорим о десятках и сотнях миллионов привитых, то у любой вакцины мы выявим достаточно сильные побочные эффекты в очень малых количествах.

То есть постепенно будут опубликованы и так же раздуты побочные эффекты и у американских вакцин, и у российских наверняка что-нибудь найдется.

Таким образом, в глазах публики все вакцины примерно станут равны».

Но это едва ли утешит маркетологов AstraZeneca. Буквально на прошлой неделе они даже сменили название вакцины в попытке исправить имидж препарата. Теперь, очевидно, эти усилия пошли прахом.