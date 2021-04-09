Зарплатные амбиции россиян превзошли реальность

Лишь каждый десятый респондент доволен размером вознаграждения, а четверть трудоспособных граждан хотели бы получать на 50 тыс. больше, показал опрос Rabota.ru. При этом, по данным Росстата, средняя зарплата в стране по итогам прошлого года превысила 51 тыс. руб., то есть финансовые ожидания россиян вдвое выше. Как к этому относятся работодатели? И планируют ли увеличение расходов на персонал? Выяснял Григорий Колганов.



Цены повышаются, а зарплаты пробуксовывают: по данным Росстата, в прошлом году они вроде бы выросли на 6%, но реальные доходы россиян при этом упали на 3%. Теперь граждане ждут понимания со стороны работодателей. Для 70% респондентов оно выражается в повышении оклада на 10-40 тыс., а еще четверть опрошенных хочет сразу 50 тыс. или больше, рассказала “Ъ FM” директор по персоналу сервиса Rabota.ru Юлия Санина: «У респондентов есть запрос на повышение: цены растут, а заработные платы нет, поэтому люди действительно ждут, что работодатель более внимательно оценит конъюнктуру рынка и предложит изменение заработных плат. Четверть опрошенных хотели бы увеличить свою зарплату более чем на 50 тыс. руб. в месяц, 23% респондентов указали, что ждут повышение размером от 20 до 30 тыс. руб., каждый пятый участник исследования ожидает повышения от 10 до 20 тыс. руб».

Как бизнес смотрит на то, что зарплатные ожидания многих россиян вдвое превосходят возможности работодателей? Глава группы компаний «Дымов» Вадим Дымов проводит собственный мониторинг удовлетворенности персонала окладами и говорит, что доля тех, кто ропщет на размер вознаграждения, совсем невелика. Но недовольство предпринимателя не пугает, это хорошая мотивация для сотрудника, хотя иногда оно все же бьет по эффективности бизнеса: «Человек всегда недоволен, но если правильно поставить вопрос, то он понимает, что это тот результат, который он заслужил. Если сотрудник не удовлетворен заработком, тут наша задача дать ему возможность реализоваться.

Недовольство сказывается на эффективности бизнеса, производительности — если работников не устраивают предложенные условия, они просто увольняются».

Казалось бы, в постпандемийный год, когда число безработных достигало рекордных цифр почти в 5 млн человек, сам по себе статус трудоустроенного должен радовать гражданина. Но на практике все несколько иначе. Владелец ремонтно-строительной компании «КвартирРемонт» Андрей Шутов сетует, что и так платит своим сотрудникам выше рынка, но от текучки это не спасает. Полноценное повышение зарплаты в его бизнесе напрямую связано с увеличением общей прибыли.

«У нас все-таки есть определенная текучка. Я не могу сказать, что это связано с зарплатой, наверное, у нас сотрудники получают выше на 5-7% рынка. Нам, конечно, хочется платить больше, поэтому мы применяем инструменты повышения квалификации. Просто повысить заплату, потому что человек высказывает недовольство, нельзя.

Получать жалование хотя бы на уровне роста цен — понятное человеческое желание, другой вопрос, что эффективность соразмерно не вырастает.

Сотрудники — это наши партнеры, если мы вместе все зарабатываем больше, то и жалование, соответственно, больше»,— говорит Шутов.

Интересно, что, согласно декабрьскому опросу того же сервиса, около трети работодателей планировали повышать зарплаты. Но, по свежим данным, сделали это в итоге лишь 8%. Владелец компаний «Аудит груп» Борис Любошиц — из большинства, не нашедшего ресурсы на увеличение окладов, но он надеется вернуться к этому вопросу в ближайшее время: «Если бы мы убрали пандемийный год, то в среднем смогли бы поднять планку процентов на 20 точно. Когда у людей есть социальная защищенность, они все-таки более-менее спокойны, могут работать ради развития и роста. Я думаю, что после пандемии мы сможем к этому вернуться».

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