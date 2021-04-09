Пандемия «углубила» долговые ямы

Россияне увеличили срок погашения кредитов. Для выхода из долговой ямы им сейчас требуется около 15 месяцев, посчитали в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. За год пандемии время выплаты по просроченным обязательствам стал длиннее на 90 дней, а сумма долга выросла почти на треть. Эксперты называют это рекордным ростом финансовой нагрузки за четыре года.

Средняя сумма, которую коллекторы взыскивают в интересах кредитора,— 130–140 тыс. руб. А средний доход на душу населения в месяц составляет 35 тыс. И это слишком большой разрыв, отмечает президент компании НАПКА Эльман Мехтиев: «Средний размер просроченного долга вырос до 128 тыс. руб. Если мы возьмем среднюю российскую зарплату и на погашение долга будем тратить только четверть дохода, то, соответственно, получается 15 месяцев.

К сожалению, за год этот срок вырос на три месяца, как выросла сумма просроченного долга, так и сократилась средняя зарплата.

Вообще, доходы падают уже не первый год, а восьмой, и это причина того, что вырос срок, в течение которого средний человек может погасить свою просроченную задолженность. Ничего суперкритичного в этом нет, но, к сожалению, тенденция нехорошая».

Очевидно, что свою негативную роль сыграла пандемия, говорят эксперты. Однако этот опыт заставил банкиров пересмотреть свои оценки надежности заемщиков. Кредиты, выданные во время пандемии, уже не станут столь токсичными, убежден руководитель департамента портфельного анализа Объединенного кредитного бюро Сергей Турищев: «У человека есть кредит. Он весит, предположим, шесть его зарплат. Человек заболел, либо потерял работу, либо что-то случилось такое, что он не может обслуживать свой долг, соответственно, весь процесс взыскания затягивается на месяцы, может быть, даже на годы. В случае залогового кредитования, ипотеки это может занять несколько лет. Мы считаем причиной таких показателей пандемический кризис, который усугубил те социальные проблемы, которые уже были, которые отражались на качестве кредитного портфеля и способности обслуживать гражданами займы.

Через какое-то время на горизонте одного-двух кварталов ситуация вернется к тому, что было до пандемии, просто потому что сток плохих кредитов будет каким-то образом минимизирован.

Банки ужесточили свою политику. Качество кредитного портфеля у банков резко улучшилось, начиная где-то с июня-июля 2020 года. Постепенно вымоется, кто-то заплатит, кто-то пойдет на какой-то компромисс, выплатив какую-то часть долга, и будут считать долг закрытым. То есть как-то эта проблема, тот сток, который образовался в пандемию, как-то разгребется, а дальше новый портфель, который будет попадать в просрочку, будет гораздо меньше, будет лучше взыскиваться».

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По данным Центробанка на 1 марта, общая сумма задолженности россиян перед банками превысила 20 трлн руб. За прошлый год этот портфель увеличился почти на 2,5 трлн руб. А объем просроченных физлицами кредитов за прошлый год вырос почти на 170 млрд руб. или на 22%, по сравнению с 2019 годом. Около 600 млрд долгов банки передали коллекторским агентствам.

Светлана Белова