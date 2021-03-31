Молодые кадры подыскивают места

Как показало исследование сервиса Rabota.ru, 70% организаций крайне редко отдают предпочтение соискателям младше 24-х лет. По их мнению, такие работники безответственны и недисциплинированны, им не хватает необходимых навыков. Наниматели отметили, что молодежь хуже справляется со стрессом и зависима от электронных устройств. Из-за чего у бизнеса сложилось такое мнение? Почему компаниям все же приходится брать на работу молодых сотрудников? Разбирался Владислав Викторов.



Безответственные, недисциплинированные, ожидающие сразу высокую зарплату и неспособные принимать критику. Так, судя по данным Rabota.ru, руководители видят молодых соискателей. Рассмотреть заявку кандидатов до 24-х лет всегда готовы лишь 13% компаний, но две трети начальников недовольны их личными качествами и не хотят брать их на работу.

Многим отказывают и из-за отсутствия опыта, но этот пункт занял лишь четвертое место в списке причин. Что странно, обычно это самый веский и распространенный аргумент, жалуется студентка Высшей школы экономики Екатерина: «Около года я пытаюсь найти хоть какую-то работу.

Почти нигде даже кандидатуру мою не рассматривают. Отказывают из-за того, что у меня мало опыта.

Я прекратила поиски по своей специальности, особенно после случая, когда сделали выбор в пользу мужчины, который хуже прошел тестирование, но опыт у него был больше. Один раз я кое-как нашла подработку администратором. У них просто были какие-то проблемы с бюджетом. Это было исключение из правил, потому что туда брали абсолютно всех».

История Екатерины вписывается в общий тренд — скептически к молодым сотрудникам относятся представители малого бизнеса, но именно им и приходится брать на работу неопытных соискателей, пояснил замгендиректора сервиса Rabota.ru Александр Ветерков: «Многим не хотелось бы брать молодых. При этом большинство компаний, которые относятся к сегменту малого бизнеса и так считают, вынуждены брать себе на работу молодежь, иначе останутся без кадров. Крупный бизнес, IT-компании, медицина, часть производственных компаний стараются построить свои взаимодействия с сотрудниками и построить корпоративную культуру так, чтобы приходили молодые кадры».

С начала 2020 года студенты и молодые специалисты загрузили или обновили почти 1 млн резюме, говорится в исследовании компании HeadHunter. Но из-за кризиса многие из них остаются без внимания. Основными преимуществами молодежи работодатели назвали энергичность и целеустремленность.

Однако зачастую они могут перерасти в чрезмерную амбициозность, считает гендиректор группы компаний «Москабельмет» Павел Моряков: «Все срезали затраты на обучение, на развитие персонала, потому что время у нас кризисное.

Соответственно, все сразу хотят взять готового сотрудника. А на готовых сотрудников либо большой спрос, либо их просто нет. От 18 до 24 — это же студенты. Полностью прийти работать они все равно не могут. Мы начинаем брать уже с третьего курса.

Часто бывает, что амбиции молодых людей намного выше, чем я могу им предложить. Также как и их зарплатные ожидания. При этом молодые люди сразу хотят быть директорами, начальниками».

Чаще всего российские студенты пытаются трудоустроиться продавцами, администраторами и официантами. И это понятный путь. Такая работа не требует особых навыков, но компаниям стоит тщательнее относиться к подбору молодых сотрудников, говорит исполнительный директор компании «Аморе» Арман Арушанян: «У нас свои точки. Наш продукт в большей степени интересен молодежи. Это работа с кофе, работа с мороженым, поэтому мы очень активно набираем именно ребят данной возрастной категории. Они активные и нуждаются в деньгах.

Если ты правильно связываешь человека с тем, что он должен делать, то тогда все будет хорошо».

Несколько лет назад 34% работодателей испытывали трудности с подбором молодых сотрудников. Об этом писала хедхантинговая компания «Контакт». Кажется, ситуация не улучшилась: сейчас треть компаний отказывают студентам из-за недостатка рабочих навыков, подсчитал сервис Rabota.ru.

Сложившуюся ситуацию легко исправить. Организации должны грамотно подготавливать новые кадры, уверен сооснователь компании Mr.Doors Максим Валецкий: «Молодежь обычно смотрит на общую культуру компании. Если культура нормальная, то они обычно вписываются. Если нет, для этого есть испытательный срок. Я не считаю, что вообще на сегодняшнем рынке у работодателя есть какой-то выбор. Может быть, если ты Сбербанк или “Яндекс”, наверное, ты можешь перебирать, но, если ты обычный работодатель, ты должен воспитывать того, кто есть».

По оценке Минтруда, в начале года в России было почти 4,5 млн безработных. Существенная часть из них — молодые люди в возрасте до 29 лет. Такую ситуацию вице-премьер Татьяна Голикова объяснила тем, что рынок труда не отвечает требованиям поколения Z.

А из последнего опроса сервиса SuperJob следует, что имидж обеспеченного безработного привлекает четверть россиян до 24 лет. Но захотят ли они вообще работать после восстановления рынка — актуальный вопрос.

Даниил Бабкин, Григорий Колганов