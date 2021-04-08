Минфин заступился за налоговую нагрузку

Минфин назвал налоговую нагрузку на россиян одной из самых низких в мире. Так ведомство отреагировало на результаты последнего опроса ВЦИОМ. Исследование показало, что больше трети граждан страны считают это бремя слишком большим. Министерство же на своем официальном сайте уточнило, что ставки НДФЛ в стране всего 13% и 15%. При этом в других странах этот показатель доходит до 35%, подчеркнули в Минфине.

Насколько корректно таким образом сравнивать налоговую нагрузку в России и за рубежом? Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг считает, что формально Минфин прав, однако ведомство почему-то оставляет за скобками невысокие доходы россиян: «Если медианная зарплата у нас 30 тыс. руб., а модальная — 20 тыс. руб, то налог в 13%, конечно, выглядит обременительно. Насколько я помню, по данным, которые были два года назад, в Германии 4% немцев дают 40% бюджетных доходов. Здесь проявляется дефект среднего класса. У нас он очень низкий, поэтому нельзя просто сравнивать.

Формально Минфин прав, а вообще, у нас средний класс занимает сейчас примерно 15-17%, и налоговая нагрузка, которую он имеет, конечно, не способствует никакому экономическому прогрессу».

Как уточнили в ведомстве, ставка НДФЛ в 15% с 2021 года распространяется только на ежегодные доходы свыше 5 млн руб. и касается незначительной части населения.

Впрочем, ощущения опрошенных россиян на фоне заявлений Министерства финансов выглядят более убедительными, ведь, по сути, другие налоги попросту перекладываются в цену приобретаемых товаров и услуг, считает исполнительный директор Института экономической политики имени Гайдара Сергей Приходько: «Минфин корректен и приводит правильные цифры, НДФЛ, правда, у нас самый низкий. Но весь набор налогов, который входит в цену товара, можно сказать, завуалированный и взимается с граждан тоже.

На многие товары, например, табак, алкоголь, 90% цены — это налоги. Бензин — то же самое. Поэтому говорить о том, что у нас самое легкое налоговое бремя — перебор. Например, в США нет НДС, вообще. Это несколько упрощенная, конечно, форма, но тем не менее».

Тем временем ВЦИОМ выяснил, что 9% россиян вообще не платят подоходный налог, 51% делают это через бухгалтерию своей компании или предприятия, а 8% подают декларацию самостоятельно. При этом нынешнюю ставку НДФЛ смогли назвать только 65% опрошенных.