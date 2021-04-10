НРД обеспечили кандидатом

Основным кандидатом на пост главы Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Московской биржи) стал Виктор Жидков. До недавнего времени он возглавлял банк «Веста», который в прошлом году перешел из ГК «Регион» в МКБ. На этой кандидатуре, по информации источников “Ъ”, настаивает первый зампред Банка России Сергей Щвецов, жена которого в прошлом году рассматривалась на пост главы НРД, но впоследствии стала советником в структуре «Региона».

О том, что главой НРД может стать бывший председатель правления инвестиционного банка «Веста» Виктор Жидков, “Ъ” сообщили три источника на финансовом рынке. По информации одного из них, кандидатур было три, в частности исполняющая обязанности главы НРД Мария Краснова, которую многие поддерживали, например, зампред Сбербанка Белла Златкис. Но первый зампред Банка России Сергей Щвецов продвигал своего человека — Виктора Жидкова. По информации всех трех собеседников “Ъ”, именно господин Жидков является сейчас основной кандидатурой. Наблюдательный совет НРД должен состояться 28 апреля, на нем может быть принято решение о новом главе депозитария. При этом один из собеседников “Ъ” не исключил, что на совет могут быть представлены две кандидатуры — Виктора Жидкова и Марии Красновой.

Представитель Московской биржи сообщил, что наблюдательный совет в рамках корпоративных процедур рассматривает кандидатов для утверждения главой НРД, и подтвердил, что Виктор Жидков — один из кандидатов. Сам господин Жидков отказался от комментариев.

Виктор Жидков с 1998 по 2006 год работал в МДМ-банке, возглавлял казначейство банка и управление финансовых рынков. Затем три года проработал в банке «Петрокоммерц» в должности первого вице-президента. С 2009 года до января 2021 года — председатель правления инвестиционного банка «Веста». В 2020 году этот банк был приобретен Московским кредитным банком у ГК «Регион».

По словам руководителя операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергея Романчука, «Виктор (Жидков.— “Ъ”) давно на рынке, он грамотный харизматичный менеджер». Банк России будет согласовывать кандидатуру главы НРД только после решения набсовета.

НРД создан в 1996 году, имеет статус центрального депозитария, осуществляет проведение расчетов по сделкам с активами и хранение их, управляет обеспечением, являясь оператором системно и национально значимой платежной системы. Суммарная стоимость активов на хранении в НРД по итогам 2020 года достигла 63,6 трлн руб. Чистая прибыль НРД по МСФО по итогам 2020 года составила 4,2 млрд руб. (рост на 19%), активы — 351,6 млрд руб. (рост на 90%), капитал — 14,7 млрд руб. (рост на 20%).

Предыдущий руководитель НРД Эдди Астанин возглавил весной прошлого года Национальный клиринговый центр (также входит в группу Московской биржи, см. «Ъ-Онлайн» от 11 марта 2020 года). Тогда источники “Ъ” не исключали, что в дальнейшем НКЦ и НРД могут быть объединены в единую структуру.

Кастинг на главу НРД идет уже давно. Летом прошлого года депозитарий чуть не возглавила Марина Швецова (ранее Алехина), которая является женой Сергея Швецова (см. “Ъ” от 17 июня 2020 года). Но после того как ее предстоящее назначение стало публичным, она сняла свою кандидатуру (см. “Ъ” от 25 июня 2020 года). Как сообщили “Ъ” два источника на фондовом рынке, Марина Швецова перешла на работу в «Регион». Как сообщил представитель ГК «Регион», госпожа Швецова более полугода работает советником в структуре группы и занимается отдельными проектами, не связанными с банковской деятельностью.

По словам одного из собеседников “Ъ”, приход на место главы НРД выходца из «Региона» и переход госпожи Швецовой в эту группу компаний могут быть обусловлены формированием некоего альянса между ЦБ и промышленными структурами, близкими к этой финансовой группе.

По словам нескольких источников “Ъ”, покупка ГК «Регион» одного из крупнейших российских НПФ «Сафмар» (см. “Ъ” от 9 февраля), в частности, лоббировалась регулятором.

Полина Смородская, Илья Усов