Не ближний свет

Как стало известно “Ъ”, Дальневосточная энергетическая компания (ДЭК), обслуживающая около 3 млн человек, лишилась возможности приема онлайн-платежей граждан. ВТБ и «Хронопей» не сумели договориться об отсрочке внедрения нового стандарта безопасности платежной системы «Мир». Решить проблему могла бы замена одного из партнеров, но для ДЭК это сопряжено с проведением длительных тендеров.

ПАО ДЭК (обеспечивает расчеты за услуги ЖКХ и электроэнергию всего Дальневосточного округа) со 2 апреля лишилось возможности принимать платежи граждан онлайн, следует из письма ДЭК к ВТБ, который выступает ее эквайером с 2011 года (копия документа есть у “Ъ”). Согласно письму, не менее давний платежный партнер ДЭК «Хронопей» уведомил ее, что ВТБ в одностороннем порядке приостановил авторизацию платежей. Невозможность оплатить услуги на сайте ДЭК, отмечается в документе, вызывает жалобы граждан и недополучение платежей.

ПАО ДЭК создано путем слияния региональных энергосистем Дальнего Востока. По информации на сайте компании, она обслуживает территорию около 2 млн кв. км, число частных клиентов — 3 млн человек, корпоративных — 88 тыс.

В ВТБ уточнили, что с 2017 года у банка нет договорных отношений с «Хронопей». Однако ряд клиентов банка продолжают работать с компанией как с провайдером процессинга, в их числе ДЭК. Право ВТБ в одностороннем порядке ограничить проведение операций закреплено в договоре эквайринга с ДЭК, подчеркнули в банке: «Мы заранее официально уведомили ДЭК о несоответствии их онлайн-терминалов требованиям НПС и отключении с 1 апреля. Согласно требованиям НСПК, банк ограничил обслуживание терминалов компании».

«Требования платежной системы являются обязательными для всех ее участников (кредитные организации.— “Ъ”),— пояснили “Ъ” в НСПК.— Участники самостоятельно обеспечивают выполнение требований третьими лицами, с которыми взаимодействуют в целях обеспечения приема карт». Требование об обязанности проведения аутентификации по протоколу MirAccept 2.0 вступило в силу с октября 2020 года.

ВТБ требует от компании выполнения стандартов, которые не предусмотрены ни в каких договорных отношениях с ней, утверждают в «Хронопей» «Мы делаем все возможное для восстановления оплат ДЭК и отмечаем, что поскольку ФЗ-161 запрещает нам односторонне отключать клиентов, мы этого и не делали — терминал был отключен "Мультикартой" (родственная структура ВТБ.— “Ъ”)»,— пояснили там.

Собеседники “Ъ” на банковском рынке поясняют, что далеко не все платежные посредники на текущий момент внедрили аутентификацию карт по протоколу МА2.0 НСПК, но к резкому разрыву отношений это обычно не приводит. Решение ВТБ банкиры называют поспешным. «Стороннему наблюдателю, очевидно, невозможно разобраться в тонкостях отношений между двумя институтами, работающими фактически с момента появления в России рынка оказания платежных услуг,— отмечает исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова.— Бизнес — это в первую и главную очередь договор, умение слышать партнера и взаимная ответственность».

«Технологии дополнительной безопасности, в том числе типа 3D (МА2.0.— “Ъ”), обычно усложняют процесс оплаты для клиента и повышают сложность системы. Все мировые платежные системы используют риск-ориентированный подход,— поясняет директор процессингового центра "КартСтандарт" Майя Глотова.— Банк-эквайер сам определяет необходимость применения способа аутентификации держателя из предоставляемых платежной системой». По словам госпожи Глотовой, ей неизвестно ни одного случая, когда ворованные карты использовались бы для оплаты услуг ЖКX.

Если бы не статус ДЭК как госструктуры, история могла бы завершиться сменой одного из партнеров, но для государственных компаний этот процесс осложнен необходимостью проведения тендеров, что занимает месяцы. А вот частные игроки легко решают подобные проблемы. Так, по словам основателя «Хронопей» Павла Врублевского, аналогичная ДЭС ситуация была у российского представительства немецкого концерна по производству косметики LR World: «Он из-за сотрудничества с нами также был отключен ВТБ и уже успешно перешел на обслуживание в банк Qiwi».

Ксения Дементьева