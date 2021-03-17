НПС для регулятора

Банк России представил участникам рынка финальный вариант стратегии развития национальной платежной системы (НПС). Финансисты раскритиковали как отдельные положения документа, так и в целом его направленность. И в первую очередь тревогу у участников рынка вызывает развитие конкуренции как с потенциальными новыми игроками, которых ЦБ планирует пустить на финансовый рынок, так и с самим регулятором, активно продвигающим собственные платежные сервисы.

В понедельник, 15 марта, Банк России разослал участникам финансового рынка финальный вариант проекта стратегии развития национальной платежной системы. Об этом рассказали несколько собеседников “Ъ”. Первый его вариант был подготовлен накануне Нового года и вызвал массу вопросов участников рынка. Большинство их объединений направили свои предложения в Банк России (см. “Ъ” от 18 января). Как отметил глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов, с тех пор ЦБ организовал большую работу по обсуждению проекта стратегии, но в итоге пока изменений меньше, чем хотелось бы рынку.

Вместе с тем, по словам председателя правления НП «Национальный платежный совет» Алмы Обаевой, не все положения предыдущей стратегии развития, о выполнении которой отчитался ЦБ, были выполнены. «В частности, не была реализована идея разделения платежной системы и системы бухучета с созданием универсального идентификатора для платежей в адрес юрлиц»,— отмечает она. Для граждан такие универсальные идентификаторы существуют — это и номер карты, и номер мобильного телефона. Внедрение аналогичного идентификатора для юрлиц, как считает госпожа Обаева, заметно ускорило бы прохождение платежей, но в новой стратегии об этом вообще не упоминается.

Приватизация Национальной системы платежных карт (НСПК) не значилась в прошлой стратегии, поскольку сама НСПК появилась после ее принятия. Однако Виктор Достов обращает внимание, что о приватизации НСПК в целом, которая подразумевалась при ее создании, или отдельных ее частей (например, СБП) в документе не упоминается. «Участников рынка волновал вопрос о конкуренции частных проектов с проектами ЦБ, а также высокой концентрации рынка, но, к сожалению, в новой редакции эти вопросы почти не нашли отражения», — говорит он. При этом, как заметил господин Достов, в стратегии явно прослеживается фокус на более активный выход на финансовый рынок новых игроков, что должно компенсировать риски формирования экосистем на базе банков. Но участники рынка уверены, что инвестиции, уже сделанные банками, должны быть разумно защищены. «Регулятивные инициативы не должны приводить к арбитражу», — уверен Виктор Достов.

В целом, по мнению исполнительного директора Национальной платежной ассоциации Марии Михайловой, без изменений в стратегии осталось главное — ее нацеленность не на развитие платежной отрасли с точки зрения повышения эффективности функционирования, а на развитие «национальной платежной системы» как совокупности реализуемых Банком России «инфраструктурных проектов» и «инновационных сервисов». «Проблемы развития конкуренции на платежном рынке, прежде всего высокая доля госучастия, редуцированы в стратегии до "высокого уровня концентрации" со стороны "1–2 ведущих игроков"», — уверена она. Подобный подход (в совокупности с нормативным наделением проектов Банка России особым статусом, делающим конкуренцию с ними со стороны рыночных игроков фактически невозможной) не только не способствует решению проблемы высокой доли госучастия в экономике, но, напротив, «усугубляет ее в долгосрочной перспективе», говорит госпожа Михайлова.

Впрочем, участники рынка надеются внести в стратегию необходимые изменения. На следующей неделе запланировано заседание консультационного совета при главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, на котором будет обсуждаться этот вопрос. И тот факт, что глава Банка России лично планирует обсудить стратегию с участниками рынка, а не поручила это кому-либо из подчиненных, по их мнению, свидетельствует, что представленный документ может быть модифицирован.

Банк России на запрос “Ъ” не ответил.

Максим Буйлов