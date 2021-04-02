Минобороны Украины сообщило о гарантиях поддержки США при конфликте с Россией

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил о готовности Вашингтона поддержать Киев в случае конфликта с Москвой. Об этом сообщило Минобороны Украины по итогам переговоров министров обороны двух стран.

«Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии США не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины»,— говорится в сообщении Минобороны Украины. Также отмечается, что господин Остин выразил готовность поддерживать Украину в условиях «агрессии России в Донбассе и Крыму».

США по итогам переговоров отметили, что господин Остин осудил «эскалацию агрессивных и провокационных действий России на востоке Украины». «Он также подтвердил приверженность США выстраиванию потенциала украинских сил для более эффективной защиты против российской агрессии»,— сказал представитель Пентагона Джон Кирби журналистам. Его слова приводятся на сайте Минобороны США. Господин Кирби отметил, что США с 2015 года выделили больше $2 млрд на помощь Украине в области безопасности.

30 марта главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия постепенно наращивает войска у границы с Украиной. Эту информацию позже обсудили начальники генштабов США и России. Ситуацию в Донбассе также обсуждали президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Подробнее о переговорах лидеров России, Франции и ФРГ — в материале “Ъ” «Донбасскому урегулированию четвертого не дано».