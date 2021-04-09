Планы капвложений вывели на смотр

Перед обращением президента к Федеральному собранию с новым посланием правительство отчиталось Кремлю о выполнении президентских поручений прошлых лет и планах по переходу от перезапуска инвестиционного цикла к «экосистемной» поддержке капвложений. В планах Белого дома — расширение системы стимулирования инвестиций: настройка поддержки средних проектов, оптимизация затрат инвесторов на инфраструктурные проекты и перенастройка финансового рынка как источника средств для инвестпроектов. Де-факто совещание у президента должно было определить, в каком виде эти и прочие востребованные бизнесом инициативы войдут в новое послание.

Стимулирование инвестиционной активности вчера вновь стало одной из ключевых тем совещания президента с членами правительства — перед обращением к Федеральному собранию с новым посланием 21 апреля Владимир Путин заслушал доклады о реализации поручений по итогам предыдущих: в зависимости от эффективности меры будут скорректированы и учтены в новом послании, отметил президент.

От правительства доклад о реализованных мерах по организации инвестрывка и разворачиванию поддержки инвестпроектов уже в рамках их жизненного цикла представил первый вице-премьер Андрей Белоусов. В 2020 году тема инвестиций в послании в основном упоминалась в контексте запуска механизма СЗПК как гарантии неизменности регуляторных условий для крупных инвестпроектов. Идея была реализована — власти уже подписали 36 соглашений на 1,3 трлн руб. в 26 регионах, которые позволят создать 32 тыс. новых рабочих мест, есть заявки компаний на запуск еще 73 проектов на 1,6 трлн руб. Всего по итогам 2021 года правительство рассчитывает заключить 100 соглашений на 2 трлн руб., а к концу 2024 года — 600 СЗПК на 12,6 трлн руб. и 63 тыс. новых рабочих мест. По словам господина Белоусова, правительство следит и за реальным наполнением этих соглашений: они принесли 56 млрд руб. инвестиций в 2020 году, 620 млрд руб. должно быть вложено в 2021 году и 3 трлн руб.— до 2024 года.

Правительство расширяет программу повышения инвестактивности по четырем направлениям. Первое — донастройка СЗПК для крупных проектов за счет расширения перечня компенсируемых затрат и автоматизации заключения соглашений. Второе — поддержка прежде всего средних проектов в регионах. Де-факто речь идет о переносе механизма СЗПК с крупных на относительно массовые проекты, которые потребуют стандартизации инвестдеятельности: разработки инвестдеклараций регионов и свода правил для решения типовых задач инвесторов, запуска цифровой инвесткарты и инвесткомитетов для коммуникации инвесторов и чиновников (см. “Ъ” от 6 апреля). Чтобы стимулировать регионы к этой работе, Андрей Белоусов предлагает увязать возможность предоставления в них инвестиционных налоговых вычетов с внедрением ими инвестстандарта. Третье направление предполагает дерегулирование промышленного строительства: «регуляторной гильотины», как указывали в РСПП, этой сфере оказалось мало. Новая «дорожная карта» регуляторных изменений формируется по принципу «клиентского пути»: к 2024 году это должно сократить сроки строек на 20%, а стоимость — на 10%.

В отличие от первых трех, больше затрагивающих регуляторику, последний пункт плана Белого дома касается финансовой стороны вопроса. Для этого Белый дом и ЦБ разработали комплекс из 33 мероприятий по запуску новых инструментов инвестирования и расширения круга инвесторов (см. “Ъ” от 22 марта) — за счет этого власти рассчитывают на увеличение объема финансовых вложений в инвестпроекты к 2024 году до 9–10 трлн руб. в год, что в полтора раза больше показателей 2020 года.

Впрочем, как показывают публичные обсуждения, для стимулирования компаний к крупным вложениям действующих форматов поддержки бизнесу недостаточно. При невозможности гарантировать предсказуемую среду предприниматели рассчитывают на дальнейшие послабления, в том числе связанные с покрытием политических рисков (см. “Ъ” от 12 марта).

Диана Галиева