Инвестиционный стандарт

Белый дом приступил к унификации правил ведения инвестиционной деятельности в регионах: Минэкономики разработало методику написания инвестдеклараций — документа о приоритетах развития региона, его конкурентных преимуществах и мерах поддержки инвесторов. К июню такие декларации должны представить семь пилотных регионов. В течение 2021 года они также внедрят правила реализации проектов и цифровую инвесткарту региона — также по стандартам Минэкономики. В перспективе предполагается создание единой инвестиционной карты России — портала поддержки всех инвесторов в режиме «одного окна».

Минэкономики определило методику, по которой регионам предстоит писать инвестиционные декларации. Такие документы должны консолидировать всю необходимую инвесторам информацию для принятия решений о вложениях в региональные проекты. Письмо с методикой отослано главам семи пилотных регионов (Москва, Московская, Тульская, Ярославская и Сахалинская области, Мордовия и Татарстан). Им надлежит представить ведомству свои инвестдекларации уже к 31 мая.

Напомним, на протяжении 2020 года власти занимались разработкой мер стимулирования инвестактивности (региональные СЗПК, фабрики проектного финансирования, механизм инфраструктурных облигаций). При этом власти отмечали, что раздачи денег регионам ждать не стоит и правила поддержки инвестпроектов будут унифицированы. Разработка деклараций — первый этап этой работы.

Согласно методике, регионы будут составлять инвестдекларацию с акцентом на один-два года и прогнозом до пяти лет. Документ будет обновляться ежегодно по решению губернатора. Декларация будет состоять из восьми блоков с информацией об инвестприоритетах и возможностях региона. Первая часть — описание региона, его инвестиционной стратегии (отраслевые и технологические приоритеты) и преимуществ. Вторая описывает опыт региона в реализации инвестпроектов: инвесткоманда (опыт, количество сделок, объем привлеченных инвестиций), примеры успешных проектов (вклад в ВРП, эффект для региона). При описании мер поддержки регионам надлежит разработать матрицу преференций, удобных для сравнения по минимальному размеру вложений, требованиям к участникам и обязательствам, а также видам поддержки и условиям применения (например, налоговые льготы и срок их действия). В документе указаны источники данных для декларации (Росстат, Минстрой и пр.) и методики расчета показателей.

В Минэкономики ожидают, что принятие инвестдеклараций «будет способствовать обеспечению бесшовного взаимодействия» инициаторов проектов, инвесторов и региональных госорганов. На втором этапе регионы займутся обеспечением практической составляющей инвестпроектов — написанием пошаговых алгоритмов действий для ключевых потребностей инвестора (присоединения к сетям, получения разрешений). Эти инструкции составят свод инвестиционных правил — их стандарт также будет разработан Минэкономики. Третий этап работы будет связан с созданием инвестиционной карты региона: в нее в том числе будут погружены инвестдекларация, свод правил, а также сервисы для инвесторов. Весь блок работ пилотным регионам необходимо завершить в течение 2021 года.

По словам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, чтобы инвесторы захотели вкладывать деньги в те или иные регионы, необходимо создать комфортные условия для бизнеса и обеспечить ему удобный доступ к информации о возможностях реализации инвестпроектов. «Открывая инвестиционную карту, инвестор сможет узнать, снабжены ли, например, площадки электрическими сетями, газом, обустроены ли дороги, на какие преференции инвестор может претендовать»,— добавляет губернатор.

Комплексная система поддержки региональных инвестпроектов обсуждалась 31 марта на заседании Госсовета с участием первого вице-премьера Андрея Белоусова. В перспективе созданные по единым правилам инвесткарты регионов составят единую инвесткарту России — она де-факто станет витриной данных обо всех инвестпроектах, а также сконцентрирует широкий перечень сервисов для инвесторов для реализации принципа «одного окна».

Диана Галиева