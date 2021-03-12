Льгота карман не тянет

Поиски путей повышения инвестактивности компаний на совещании у президента выявили потребность бизнеса в покрытии не только регуляторных, но уже и политических рисков при реализации инвестпроектов. Речь идет о разделении с государством потерь от неблагоприятной конъюнктуры и внешних рисков. В целом в РСПП констатируют недостаточность поддержки инвестиций, с чем спорят в Минфине и Минэкономики. Тонкая настройка инвестрежимов пока продолжится в индивидуальном формате — с учетом эффективности и востребованности новых проектов для государства, пока же изучением всех инвестиций в РФ займется ФНС, и изменений инвестсреды, вероятно, есть смысл ждать уже по итогам этого анализа.

В четверг, 11 марта на инвестиционном совещании у Владимира Путина бизнес заявил о неготовности к крупным вложениям на действующих условиях и о потребности во все новых формах поддержки такой активности. Частные вложения в условиях бюджетной консолидации считаются основным драйвером восстановления и устойчивого роста экономики к 2030 году. К этому сроку правительство рассчитывает на рост инвестиций на 70% по сравнению с показателями 2020 года (20,1 трлн руб.). Президент в четверг отдельно отметил потенциал компаний к формированию инвестресурсов на фоне восстановления. «Важно, чтобы этот ресурс сработал на развитие России, на развитие экономики страны...» — добавил он.

Стимулирование инвестиций власти планируют развивать по четырем направлениям:

создание инфраструктуры под инвестпроекты,

обеспечение предсказуемых условий ведения бизнеса,

дерегулирование для снижения издержек инвесторов,

настройка финрынка для нужд бизнеса.

В качестве инструментов в первую очередь рассматриваются уже запущенные механизмы соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) и специнвестконтрактов (СПИК 2.0), а также формирование венчурного фонда фондов промышленных технологий и инфраструктурного фонда.

В Минэкономики и Минфине, в свою очередь, настаивают на полноте уже развернутой системы инструментов поддержки, включающей инвестиционные налоговые вычеты, субсидии, гарантии, а также комплексные режимы — особые экономические зоны, территории опережающего развития и пр. «У нас скорее дефицит не в инструментах, у нас дефицит в проектах»,— отметил в четверг глава Минэкономики Максим Решетников. Однако бизнес с такой позицией не согласен. Глава РСПП Александр Шохин отметил, что невостребованность инструментов говорит об их неэффективности, поэтому и необходимы новые механизмы и донастройка уже существующих.

В числе новых предложений делового сообщества — новые налоговые послабления за счет возможности замены «обременительного» для бизнеса налога на имущество (за срок окупаемости может достигать 25% стоимости проекта) повышением ставки налога на прибыль.

Одновременно продолжается поиск нижнего порога СЗПК и дискуссия о распространении этого механизма на средние и малые проекты компаний для запуска «инвестконвейера» в регионах. Де-факто речь идет о попадании под СЗПК «обеспечивающих» проектов для головного инвестпроекта, но в этом случае СЗПК из механизма точечной поддержки интересных государству проектов рискует превратиться в покрытие расходов на хоздеятельность компаний.

Помимо снижения регуляторных рисков бизнес рассчитывает и на разделение коммерческих с государством. В четверг речь шла о контрциклическом хеджировании — возможности покрытия государством обязательств инвестора перед банками в случае неблагоприятной конъюнктуры (предполагается, что инструмент может быть реализован ВЭБом). Также в повестке — инструменты минимизации внешних рисков, они пока не детализированы. Бизнес рассчитывает и на привлечение в проекты средств Фонда национального благосостояния.

Отметим, что в условиях отсутствия «очереди» инвесторов для реализации крупных проектов пожелания крупного бизнеса властям, вероятно, все же придется учитывать, однако процесс этот вряд ли будет публичным, и рассчитывать здесь имеет смысл на «индивидуальные» решения.

Об этом свидетельствует и позиция президента: ведомствам поручено изучить инициативы бизнеса, однако с оговоркой, что кардинальные изменения не предполагаются. Дальнейшая настройка инвестрежима будет зависеть и от результатов мониторинга прибыли инвестактивности крупных компаний — сбором сведений о том, как конвертируются в капвложения доходы компаний, поручено заняться ФНС: это даст Белому дому знания не только о госвложениях, но и о рынках, на которых они реализуются, и с какими проектами конкурируют.

Диана Галиева, Олег Сапожков