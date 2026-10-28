Экс-кандидат в президенты Бразилии ушел по-английски
Флавиу Болсонару сбежал в США после поражения на выборах
Бывший кандидат в президенты Флавиу Болсонару после поражения на выборах спешно покинул Бразилию, направившись в США. Теперь бразильскому правому лагерю, потерявшему ключевого лидера, придется полностью перестраивать стратегию и находить новые политические ориентиры. Его внезапный отъезд спровоцировал новый виток дипломатического кризиса между Бразилией и Аргентиной, через территорию которой политик спланировал бегство, поставив под удар стабильность внутри блока МЕРКОСУР.
На следующий день после президентских выборов в Бразилии, в ходе которых Болсонару получил 48,2% против 51,8% у действующего главы государства Лулы да Силвы, судья Верховного суда Бразилии запретил бывшему кандидату в президенты выезд из страны и постановил, что он должен в течение 24 часов сдать свой паспорт. Правоохранители обвиняют Болсонару в отмывании денег (дело было открыто еще в 2018 году), а также в привлечении нелегального финансирования для его предвыборной кампании.
Срок сдачи истек 27 октября утром, однако Болсонару в полицию не явился, а СМИ сообщили, что он покинул страну. По данным бразильского портала ICL Noticias, политик вместе с женой и двумя дочерьми на машине пересек сухопутную границу с Аргентиной, прибыв в город Пуэрто-Игуасу. И уже вечером вторника бывший кандидат в президенты вылетел с аргентинской территории на частном самолете в Эквадор, откуда, по сообщениям СМИ, планировал перелететь в США. Кадры вылета Болсонару транслировал аргентинский телеканал C5N.
За 12 часов до своего отъезда, уже явно планируя его, господин Болсонару записал видеосообщение в соцсетях, в котором заявил, что он «никогда не думал покидать страну», и сообщил, что намерен «защищаться от этой абсурдной попытки запугивания».
Президент Бразилии Лула да Силва, который 27 октября отмечал свое 81-летие, назвал побег Болсонару «позорным актом». «Бразилия для него — вторая родина, а первая родина — лизать ботинки Соединенным Штатам»,— сказал бразильский президент.
Высокопоставленный источник Госдепа США сообщил агентству Associated Press, что Штаты выдадут визы Болсонару и членам его семьи, а позднее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что «выдал бы разрешение» на въезд Болсонару и его семье, так как «они хорошие люди». Кроме того, американский президент назвал выборы в Бразилии «очень странными». «Я подумал, что это ужасно. Они получили плохие отзывы. Посмотрите, что случилось с их рынком»,— добавил господин Трамп. Он сообщил, что «немного знает» Флавиу, с чьим отцом был хорошо знаком. Отец Флавиу Болсонару — бывший президент Бразилии Жаир Болсонару, который сейчас находится в Бразилии под домашним арестом.
По данным бразильской газеты O Globo, частный борт с Болсонару, его супругой и детьми уже успешно приземлился в Майами. В аэропорту его встречал родной брат — бывший депутат Эдуарду Болсонару, который живет во Флориде с 2025 года и который, по сообщениям СМИ, координировал этот перелет с американскими властями.
Спешный отъезд бывшего кандидата в президенты из страны удивил не только власти, но и окружение самого Болсонару.
Координатор избирательной кампании политика, сенатор Рожериу Маринью признался журналистам, что все «крайне удивлены» этим отъездом, поскольку до этого в его штабе обсуждали план перехода Болсонару в легальную парламентскую оппозицию в Бразилии.
Внезапный же транзит политика через аргентинскую границу в США вызвал еще и самый глубокий за последние несколько лет дипломатический конфликт в отношениях между Бразилией и Аргентиной, отношения которых и так были омрачены тем, что аргентинский президент Хавьер Милей в ходе предвыборной кампании у соседей открыто поддерживал Болсонару. Милей даже прилетал в Сан-Паулу на запуск его избирательной кампании, а действующего президента Бразилии называл «вором» и «осужденным». Из-за этого Бразилиа еще в августе отозвала своего посла из Буэнос-Айреса. Теперь же бразильские власти убеждены, что Аргентина способствовала побегу политика. Так, в бразильских СМИ сообщалось, что для его отъезда была организована целая операция под названием «Рассвет», а частный борт аргентинской авиакомпании заранее прибыл в аэропорт Пуэрто-Игуасу.
Национальное управление миграции Аргентины заявило, что Болсонару въехал «без каких-либо юридических препятствий», так как бразильский суд на тот момент еще не успел его внести в международные базы данных Интерпола.
Обострившийся конфликт между двумя странами из-за Болсонару рискует парализовать повестку МЕРКОСУР — крупнейшего субрегионального торгово-экономического объединения в Латинской Америке, в котором Буэнос-Айрес и Бразилиа играют ключевую роль. Без консенсуса двух стран МЕРКОСУР не способен ни принимать стратегические тарифные решения, ни закрывать крупные внешние сделки, например, давно рассматриваемое соглашение с ЕС.
Отъезд Болсонару неизбежно отразится и на правом движении внутри Бразилии. На выборах за него голосовали почти 60 млн человек, и его побег в момент, когда оппозиция призывает своих сторонников к консолидации и борьбе, был воспринят многими сторонниками как трусость.
По мнению экспертов, сейчас в Бразилии открывается окно для умеренно правых технократов, а правому флангу придется начать выстраивать новую версию «болсонаризма без Болсонару».