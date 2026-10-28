Экс-кандидат в президенты Бразилии ушел по-английски

Внезапный же транзит политика через аргентинскую границу в США вызвал еще и самый глубокий за последние несколько лет дипломатический конфликт в отношениях между Бразилией и Аргентиной, отношения которых и так были омрачены тем, что аргентинский президент Хавьер Милей в ходе предвыборной кампании у соседей открыто поддерживал Болсонару. Милей даже прилетал в Сан-Паулу на запуск его избирательной кампании, а действующего президента Бразилии называл «вором» и «осужденным». Из-за этого Бразилиа еще в августе отозвала своего посла из Буэнос-Айреса. Теперь же бразильские власти убеждены, что Аргентина способствовала побегу политика. Так, в бразильских СМИ сообщалось, что для его отъезда была организована целая операция под названием «Рассвет», а частный борт аргентинской авиакомпании заранее прибыл в аэропорт Пуэрто-Игуасу.