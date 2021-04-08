Правительство ожидает роста инвестиций в основной капитал РФ на 3,1% в 2021 году

Вице-премьер России Андрей Белоусов сообщил, что правительство прогнозирует увеличение инвестиций в основной капитал России на 3,1% в 2021 году. Он также заявил о планах к следующему году довести этот показатель до 5,6%.

«В прошлом году падение инвестиций составило 1,4% — это примерно вдвое меньше, чем ожидалось еще осенью. Причем в четвертом квартале 2020 года темпы роста инвестиций вышли в положительную область — рост на 1,2% к соответствующему кварталу 2019 года. В текущем году прогнозируется увеличение инвестиций на 3,1%, а начиная с 2022 года необходимо добиться выхода на траекторию роста инвестиций на 5–6% в год»,— сказал господин Белоусов на совещании у президента о реализации посланий Федеральному собранию 2019 и 2020 годов (цитата по «Интерфаксу»).

В марте Высшая школа экономики (ВШЭ) опубликовала исследование об инвестициях в России в год пандемии коронавируса. По ее оценке, уже в конце прошлого года инвестиции в основной капитал в стране выросли на 1,2% и 0,4% квартал к кварталу. Ранее, 11 марта, президент Владимир Путин призвал правительство создавать такие условия для предпринимателей, чтобы им было выгоднее вкладывать средства в развитие бизнеса внутри России.

В течение всего 2020 года правительство обсуждало с бизнесом меры поддержки для стимулирования частных инвестиций. Оно планирует обеспечить комплексную господдержку инвестпроектам в зависимости от их эффективности и востребованности государством за счет механизма соглашений о защите и поощрении капвложений.

О перспективах такого механизма — в материале “Ъ” «Треть — инвестиции, остальное — спрос».