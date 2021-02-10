Треть — инвестиции, остальное — спрос

Глава Минэкономики Максим Решетников, выступая перед депутатами Госдумы в ходе правительственного часа, рассказал о результативности антикризисных мер правительства, позволивших удержать падение ВВП. Дальнейшая стратегия восстановления и роста национальной экономики, по словам чиновника, должна быть системной и базироваться на трех составляющих — перезапуске инвестиционного цикла, росте доходов населения и повышении экспортного потенциала РФ. Последние два фактора де-факто должны обеспечить спрос на результаты инвестактивности, впрочем, внутренний спрос остается подавлен многолетним снижением реальных доходов населения, а ускорение внешних поставок — «социальными» ограничениями для экспортеров.

Спад ВВП РФ в 2020 году без антикризисных мер превысил бы 5,5% вместо 3,1%, сообщил во вторник, 9 февраля, на правительственном часе в Госдуме глава Минэкономики Максим Решетников. «Вклад антикризисных мер поддержки в рост экономики составляет 2,5 процентного пункта»,— добавил он. Впрочем, по оценкам МВФ, антикризисную активность правительства поддержали накопленные резервы, но в дальнейшем их влияние на восстановление экономики ослабнет, а потери будут тормозить рост до 2025 года.

Правительство, впрочем, уже неоднократно заявляло, что не рассчитывает на бюджетные расходы и государственный спрос как источник роста. Как сообщил во вторник Максим Решетников, его драйверами должны стать перезапуск инвестцикла, рост доходов населения и экспортного потенциала российских компаний — ни один из этих драйверов не будет работать без остальных, поэтому Минэкономики обсуждает «комбинированную» поддержку и предложения, и спроса.

Так, по оценке Минэкономики, инвестиции обеспечат только треть ускорения роста ВВП на горизонте до 2030 года.

Напомним, что правительство в течение 2020 года обсуждало с бизнесом меры поддержки для стимулирования частных инвестиций. В целом правительство готово обеспечить комплексную господдержку инвестпроектам в зависимости от их эффективности и востребованности государством (см. “Ъ” от 9 декабря 2020 года) за счет механизма соглашений о защите и поощрении капвложений (СЗПК, гарантирует неизменность условий инвестирования и возможность финансировать инфраструктуру за счет будущих налогов; уже заключены 26 соглашений на 1 трлн руб.). При этом Минэкономики продолжает последовательно расширять границы применения СЗПК: так, в них смогут участвовать высокотехнологичные проекты вторичной переработки нефти (ведомство определило их перечень). В 2021 году в фокусе будут региональные инвестиции, в планах — запуск региональных СЗПК и программ комплексного развития территорий для развития инфраструктуры и обновления жилищного фонда.

Впрочем, инвестактивность будет прямо зависеть от внешнего и внутреннего спроса, с которым в российской экономике есть сложности. Внутренний должен обеспечить рост доходов населения, внешний — стимулирование экспорта. Предполагается, что вклад первого обеспечит более половины роста ВВП, но для этого реальные доходы должны расти не ниже 2,5% в год. Однако 2020 год принес очередной их спад в 3,5%. В Минэкономики ждут, что рост доходов возобновится во второй половине 2021 года за счет восстановления докризисной занятости. Одновременно министерство планирует повышать производительность труда и, как следствие, зарплаты — к участию в профильном нацпроекте в феврале присоединились еще девять регионов (Архангельская, Брянская, Кировская области и др.). При этом ранее в Минэкономики отмечали сокращение доходов от предпринимательства и рост доли социальных трансфертов (с 16% до 22%) в доходах населения; Кремль же во вторник опроверг наличие планов по новому их увеличению на 500 млрд руб. в 2021 году.

Росту же внешнего спроса — на него ориентирован скорректированный осенью нацпроект по экспорту — могут помешать «социальные» ограничения внешних поставок для регулирования внутренних цен (как в случае с экспортом зерна).

Однако эту ошибку правительство, видимо, учло: во вторник Максим Решетников подтвердил отказ расширять ценовое госрегулирование, объяснив это риском возникновения дефицитов.

Диана Галиева