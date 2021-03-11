Путин призвал российских бизнесменов вкладывать средства «в дом»

Российские бизнесмены могут сами решать, куда вкладывать средства, но лучше делать это «в дом», внутри страны, заявил президент Владимир Путин. По его словам, так «спокойнее и надежнее».
«Конечно, руководители компаний, акционеры сами должны принимать решения, связанные с инвестиционной активностью и с инвестиционными планами,— но вот имея в виду, что мы работаем в условиях большой неопределенности и большого количества факторов неопределенности. Вы сами решаете, но лучше в дом, здесь спокойнее и надежнее»,— сказал господин Путин на совещании по стимулированию инвестиционной активности.
Он призвал правительство создавать такие условия для предпринимателей, чтобы им было выгоднее вкладывать средства на развитие бизнеса внутри России, а не направлять их на выплату дивидендов или распределять их «где-то там в тихие гавани».
Президент также дал несколько поручений:
- правительство должно подготовить предложения по использованию средств Фонда национального благосостояния для реализации крупных инвестиционных проектов,
- также правительство проработает предложения бизнеса по изменению налогового законодательства для стимулирования инвестиций,
- Федеральная налоговая служба должна организовать мониторинг прибыли и инвестиций российских компаний.
Правительство в течение 2020 года обсуждало с бизнесом меры поддержки для стимулирования частных инвестиций. Оно планирует обеспечить комплексную господдержку инвестпроектам в зависимости от их эффективности и востребованности государством за счет механизма соглашений о защите и поощрении капвложений.
О перспективах такого механизма — в материале “Ъ” «Треть — инвестиции, остальное — спрос».