ВШЭ заявила об окончании рецессии в России

Высшая школа экономики (ВШЭ) опубликовала исследование об инвестициях в России в год пандемии коронавируса (.pdf). По данным ВШЭ, в результате роста ВВП и инвестиций в конце 2020 года рецессия в стране завершилась.

«Рост ВВП и инвестиций наблюдался уже в третьем и четвертом кварталах 2020 г., когда, по оценкам НИУ ВШЭ, ВВП вырос квартал к кварталу на 4,2 и 1,7%, а инвестиции в основной капитал – на 1,2 и 0,4%. В отличие от предыдущих рецессий падение ВВП значительно превышало падение инвестиций, которые в силу инерционности многих инвестиционных проектов на крупных предприятиях, преобладающих в экономике России, просто не успели отреагировать на ухудшение экономической конъюнктуры»,— говорится в исследовании.

Эксперты ВШЭ считают, что рост основных макропоказателей в течение двух кварталов подряд в конце 2020 года «формально позволяет говорить об окончании рецессии в России уже к началу 2021 года».

Ранее президент Владимир Путин 11 марта призвал правительство создавать такие условия для предпринимателей, чтобы им было выгоднее вкладывать средства на развитие бизнеса внутри России. В течение всего 2020 года правительство обсуждало с бизнесом меры поддержки для стимулирования частных инвестиций. Оно планирует обеспечить комплексную господдержку инвестпроектам в зависимости от их эффективности и востребованности государством за счет механизма соглашений о защите и поощрении капвложений.

О перспективах такого механизма — в материале “Ъ” «Треть — инвестиции, остальное — спрос».