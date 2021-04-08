Чем известен Сергей Морозов

8 апреля губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подал в отставку. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

Морозов Сергей Иванович родился 6 сентября 1959 года в Ульяновске. Заочно окончил Всесоюзный юридический институт по специальности «правоведение» (1987).

В 1977–1980 годах служил на Тихоокеанском флоте. С 1981 года — в органах внутренних дел Ульяновской области. Прошел путь от инспектора уголовного розыска РОВД до руководителя спецподразделения УВД Ульяновской области по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В 1995 году назначен начальником УВД города Димитровграда (Ульяновская область), в 2000 году избран главой города.

26 декабря 2004 года в порядке самовыдвижения избран главой администрации Ульяновской области, получив 52,81% голосов (с 2005 года в связи с переименованием должности — губернатор). В 2006 году депутатами регионального заксобрания по представлению президента России Владимира Путина был наделен полномочиями губернатора Ульяновской области (21 депутат — за, 6 — против). В 2011-м был переназначен на пост главы области (25 — за, 4 — против). С 2006 по 2016 год совмещал должность председателя правительства Ульяновской области. В 2016 году одержал победу на губернаторских выборах от партии «Единая Россия», набрав 54,33% голосов.

Кандидат экономических наук, тема диссертации — «Формирование стратегии социально-экономического развития региона» (2009). Подполковник милиции в отставке. Награжден орденом Почета (2009), медалями «За безупречную службу» III степени (1989), «За заслуги» (2008; медаль Федеральной миграционной службы России), нагрудными знаками «Отличник милиции» (1986), «За отличную службу в МВД» (1993) и др. Женат, пятеро детей.