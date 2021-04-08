С годами на выход

Вслед за главой Тувы Шолбаном Кара-оолом по собственному желанию покинул свой пост губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, руководивший регионом 16 лет. Впрочем, на момент выхода материала президент еще не принял заявление господина Морозова, а сам он неожиданно заявил, что пойдет на выборы в Госдуму. Источники “Ъ” считают, что врио губернатора Ульяновской области может стать подмосковный сенатор-коммунист Алексей Русских. Его кандидатура рассматривается на этот пост с прошлого года. Эксперт полагает, что назначение господина Русских даст Кремлю пространство для отставки его однопартийца, главы Хакасии Валентина Коновалова.

Есть обновление: Путин назначил Алексея Русских врио губернатора Ульяновской области Читать далее

О своей досрочной отставке Сергей Морозов сообщил сегодня через соцсети. По словам господина Морозова, он может принести пользу региону в новом статусе и намерен баллотироваться в Госдуму: «Уверен, что мой опыт, знания и силы будут нужны и полезны моим землякам и дальше». Кроме этого, Сергей Морозов выразил уверенность, что команда из числа «управленцев нового поколения» сможет сохранить лучшее, чего он достиг за время своего правления. Что это за команда, губернатор не уточнил.

Президент Владимир Путин пока не принял отставку Сергея Морозова — соответствующий указ еще не опубликован. В «Единой России» считают преждевременным говорить о формате участия губернатора в думской кампании. «Решения по формату нет, обсуждаются разные варианты»,— пояснил «РИА Новости» замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.

По данным источников “Ъ”, врио губернатора может быть назначен подмосковный сенатор Алексей Русских (КПРФ): его кандидатура на этот пост рассматривалась еще с прошлого года.

Получить комментарий господина Русских “Ъ” не удалось, его телефон был выключен. Вице-губернатор Ульяновской области по внутренней политике Александр Костомаров от комментариев отказался.

Сергей Морозов возглавлял регион с 2005 года. Он дважды выигрывал прямые выборы и дважды назначался на должность заксобранием по представлению президента. Господин Морозов занимает свой пост 16 лет — рекорд продолжительности пребывания на посту среди действующих глав регионов.

Источники “Ъ”, близкие к АП, давно говорили, что господин Морозов — один из основных кандидатов на досрочную отставку, но оговаривались, что шансы сохранить должность у него все-таки были.

В его пользу играла грядущая думская кампания, поскольку «на Морозове была замкнута "политическая машина" региона». Напомним, 16 марта был опубликован рейтинг политической устойчивости губернаторов компании «Минченко консалтинг». Политологи включили Сергея Морозова вместе с главой Тувы Шолбаном Кара-оолом (руководил регионом с 2007 года) и главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым в красную зону политической устойчивости. По версии экспертов, именно эти главы регионов могли покинуть свои посты в первую очередь. Вчера, 7 апреля, ушел в отставку господин Кара-оол. В тот же день Владимир Путин назначил врио главы республики гендиректора АО «Тываэнергосбыт» Владислава Ховалыга.

Чем известен Сергей Морозов Читать далее

Сергей Морозов до последнего момента строил планы на новый срок. В конце февраля Telegram-канал «Политбюро 3.0» сообщил, что господин Морозов на закрытом совещании заявил, что будет участвовать в сентябрьских выборах, даже «если президент не подтвердит его полномочия». Губернатор объявил публикацию клеветой и потребовал найти и привлечь к ответственности авторов публикации. А 9 марта Сергей Морозов заявил, что готов баллотироваться на новый срок только при условии поддержки со стороны президента. Тогда в администрации области выразили уверенность, что поддержка населения у губернатора есть. В реготделении «Единой России» заявляли, что именно он должен возглавить регион на следующий срок. А источник в обладминистрации рассказывал “Ъ”, что, по данным соцопросов, на конец 2020 года уровень доверия губернатору был выше 44%.

Итоги правления Сергея Морозова Читать далее

Ульяновский политолог Николай Васин полагает: Сергей Морозов был уверен, что получит зеленый свет на переизбрание, и поэтому не готовил себе преемника. Однако политолог Константин Калачев не считает решение губернатора спонтанным: «Похоже, его попросили об отставке. Хотя он и выражал готовность работать дальше, человек он системный и всегда оглядывался на АП». Алексея Русских эксперт тоже считает «системным человеком с хорошими связями», который сможет «обеспечить результат и ЕР». При этом господин Калачев не исключает, что переход Ульяновской области под руководство представителя КПРФ даст Кремлю пространство для отставки главы Хакасии коммуниста Валентина Коновалова.

Андрей Прах, Андрей Винокуров, Лев Кадик; Георгий Портнов, Самара