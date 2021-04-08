Чем известен Алексей Русских

8 апреля Владимир Путин назначил сенатора Алексея Русских врио губернатора Ульяновской области. Подробности его биографии — в материале “Ъ”.

Русских Алексей Юрьевич родился 17 июля 1968 года в Ижевске. Окончил МГТУ имени Баумана (1991) по специальности «инженер-электромеханик», Академию народного хозяйства (2002) по специальности «финансы и кредит».

В 1991 году преподавал на кафедре робототехнических систем и комплексов МГТУ. С 1992 по 2002 год занимал руководящие посты на различных предприятиях, в том числе работал замдиректора по снабжению и сбыту ОАО «Новосибирский металлургический завод имени Кузьмина». Последнее место работы перед избранием в Госдуму — заместитель руководителя ГУП Московской области по внедрению новых технологий, материалов и оборудования «Дорпрогресс».

В 2007 году стал депутатом Госдумы по избирательному списку КПРФ в Московской области, был заместителем председателя думского комитета по науке и наукоемким технологиям. В 2008 году был избран членом ЦК КПРФ. В 2011 году избрался в шестой созыв Госдумы, занимал пост главы комитета по земельным отношениям и строительству.

В 2016 году переизбрался в Госдуму, стал первым зампредом комитета Думы по транспорту и строительству. 17 сентября 2018 года был назначен членом Совета федерации от Московской области. В верхней палате парламента занимал пост зампреда комитета по экономической политике.

Кандидат экономических наук (тема диссертации — «Прямые зарубежные инвестиции российских компаний: проблемы и перспективы»).