Итоги правления Сергея Морозова

8 апреля губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подал в отставку. Как регион изменился за время его правления — в материале “Ъ”.

Сергей Морозов руководит Ульяновской областью с 6 января 2005 года, занимает этот пост шестнадцать лет, три месяца и два дня.

За время его правления население области сократилось на 9,6% — с 1,35 млн человек на 1 января 2005 года (37-е место среди субъектов РФ) до 1,22 млн на начало 2021-го (40-е место). Рождаемость снизилась на 6,7% — с 9 на 1 тыс. населения в 2004 году (77-е место) до 8,4 в 2020 году (64-е место). Смертность за тот же период осталась на уровне 16,8 на 1 тыс. населения, но среди регионов область опустилась по этому показателю с 52-го на 67-е место.

Уровень безработицы в регионе сократился на 4,6 п. п.— с 9,5% в 2004 году до 4,9% в 2020 году. Среднемесячная зарплата выросла в 7,4 раза — с 4,4 тыс. руб. в 2004 году (69-е место) до 32,7 тыс. руб. в 2020 году (65-е). Средний размер пенсии за тот же период увеличился в 7,6 раза — с 1,9 тыс. руб. (63-е место) до 14,5 тыс. руб. (65-е).

Валовой региональный продукт вырос более чем в пять раз — с 67,5 млрд руб. в 2004 году до 348,1 млрд руб. в 2020 году (предварительные данные). Бюджет области в 2004 году был профицитным — при доходах в 7,3 млрд руб. расходы составили 7,2 млрд руб. В 2021 году запланирован дефицит в размере 6,7 млрд руб. (доходы — 69 млрд руб., расходы — 75,7 млрд руб.). Индекс промышленного производства в 2004 году составлял 98,3%, в 2020 году — 96,9%.

Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения сократилось почти на треть — с 1494 в 2004 году (в среднем по России — 2012 на 100 тыс.) до 1044 в 2020 году (по России — 1399).