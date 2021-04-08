Губернатор Ульяновской области подал в отставку

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подал в отставку. Он планирует идти на выборы в Госдуму. Господин Морозов возглавлял регион 16 лет.

«Полагаю, что, работая на благо жителей области в Государственной думе, смогу принести там больше пользы и эффективнее продвигать на федеральном уровне проекты развития региона. Именно желанием сосредоточиться на продвижении интересов жителей региона в федеральном парламенте и обусловлена моя просьба к главе государства о добровольной отставке с поста губернатора»,— сказал он в видеообращении. Текст обращения опубликован в Facebook.

Отметим, что в марте господин Морозов заявлял, что готов участвовать в выборах главы региона в 2021 году. При этом в 2016 году в Ульяновской области был принят региональный закон «О губернаторе», согласно которому глава региона не может занимать пост более двух сроков подряд. В администрации губернатора “Ъ” поясняли, что господин Морозов «вправе снова баллотироваться, потому что с даты принятия закона у него пока идет только первый срок». Выборы губернатора региона состоятся в Единый день голосования 19 сентября.

Сергей Морозов родился 6 сентября 1959 года в Ульяновске. С 2000 по 2004 год был мэром Димитровграда. Должность губернатора Ульяновской области занимал с 6 января 2005 года.