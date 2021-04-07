Путин сменил главу Тувы

Президент России Владимир Путин освободил от должности главу Тувы Шолбана Кара-оола «по собственному желанию». Господин Кара-оол возглавлял республику с 2007 года. Врио назначен Владислав Ховалыг. Указ опубликован на сайте Кремля.

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Господин Ховалыг будет исполнять обязанности главы Тувы до новых выборов. С 2008 по 2018 год, он занимал пост мэра Кызыла. После был гендиректором «Тываэнергосбыта». Выборы главы региона пройдут в единый день голосования 19 сентября.

Врио главы Тувы Владислав Ховалыг Фото: «Тываэнергосбыт»

«Вы человек очень опытный, ситуацию в республике знаете досконально, детально. Разумеется, в последние два года Вы работаете в сфере большой энергетики, поэтому знаете проблемы региона и с этой стороны. Я уверен, что Вы с новым объемом работы справитесь»,— сказал президент Владиславу Ховалыгу в режиме видеоконференции. Они коротко обсудили основные проблемы региона. С уходящим в отставку главой Тувы господин Путин публично не общался.

Чем известен Владислав Ховалыг Читать далее

До того, как возглавить Туву, Шолбан Кара-оол был депутатом и председателем Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва, входил в состав Совета федерации и занимал ряд других должностей.

Отметим, что в марте господин Кара-оол был включен экспертами в список глав регионов, имеющих наибольшую вероятность досрочной отставки. В том же месяце фракция ЛДПР Верховного Хурала Республики Тыва потребовала его отставки. Тогда депутаты провели анализ социально-экономического развития республики за 2007-2020 годы и выяснили, что «по итогам деятельности правительства за годы руководства Шолбана Кара-оола Тува оказалась на периферии развития России».

Какие еще губернаторы могут уйти в отставку — в материале “Ъ”.