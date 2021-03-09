Губернатор Ульяновской области готов баллотироваться на новый срок

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, возглавляющий регион 16 лет, заявил, что готов участвовать в выборах главы региона в 2021 году.

«У меня есть хорошая команда, и у нас есть замечательная предвыборная программа "Ульяновская область, только вперед". Мы считаем, что с этой программой мы могли бы еще очень много добрых дел сделать для населения Ульяновской области, да и вообще в целом для Российской Федерации, но для этого должна быть воля населения и, конечно, должна быть поддержка федеральных властей, в том числе лично президента. Я готов»,— ответил он на вопрос ТАСС.

Напомним, после того как в сентябре 2020 года досрочно сложил с себя полномочия губернатор Белгородской области Евгений Савченко, возглавлявший регион более 26 лет, «старейшим» действующим губернатором-долгожителем стал Сергей Морозов. Он был избран впервые в декабре 2004 года, в четвертый раз вступил в должность губернатора в октябре 2016 года, получив на выборах 54,33%.

Впервые о своем намерении в 2021 году вновь баллотироваться на пост губернатора региона господин Морозов заявил на совещании в облправительстве в марте 2019 года, «чтобы не было никаких недомолвок и лишних разговоров». Ранее, в 2016 году, в Ульяновской области был принят региональный закон «О губернаторе», согласно которому глава региона не может занимать пост «более двух сроков подряд», однако в администрации губернатора “Ъ” поясняли, что господин Морозов «вправе снова баллотироваться, потому что с даты принятия закона у него пока идет только первый срок». После этого Сергей Морозов неоднократно повторял, что готов баллотироваться на пятый срок, если с этим будет согласен президент России.

Во вторник господин Морозов находился в командировке в Москве и для комментариев был недоступен.

Курирующий внутреннюю политику первый заместитель губернатора Александр Костомаров сказал “Ъ”, что не может комментировать тему шансов на поддержку господина Морозова на выборах со стороны президента России. В то же время он отметил, что «может заверить», что Сергей Морозов «обладает достаточным уровнем поддержки и доверия со стороны населения Ульяновской области, и это в том числе основано на социологических исследованиях».

Сергей Титов, Ульяновск