Старикам здесь не кресло

Фактор длительного пребывания в должности может стать решающим для руководителей регионов, где в сентябре должны пройти губернаторские выборы, следует из очередного рейтинга политической устойчивости губернаторов компании «Минченко консалтинг». По мнению экспертов, наибольшая вероятность досрочной отставки у глав Ульяновской области и Тувы, занимающих свои посты 16 и 14 лет соответственно.

В «красной зоне» политической устойчивости, по версии авторов доклада, находятся три главы с истекающим сроком полномочий:

Шолбан Кара-оол (Тува, 10 баллов),

Сергей Морозов (Ульяновская область, 7 баллов),

Вячеслав Битаров (Северная Осетия—Алания, 6 баллов).

Интригу относительно карьерных перспектив первых двух региональных руководителей эксперты видят в длительном пребывании у власти. Нынешний главный долгожитель губернаторского корпуса Сергей Морозов, напомним, занимает пост с 2005 года, Шолбан Кара-оол — с 2007-го. По мнению авторов доклада, в условиях тренда на обновление региональной власти это повышает вероятность их ухода. Против господина Кара-оола, ставленника министра обороны Сергея Шойгу, также играют невысокие показатели доверия населения региона и низкая экономическая база, поэтому перед выборами ему еще «предстоит заручиться патронажем элитных групп», говорится в документе.

Вячеслав Битаров занимает пост только первый срок — с 2016 года, однако в прошлом году регион стал центром «антиковидных» протестов на Северном Кавказе, что осложняет перспективы его переизбрания (глава Северной Осетии избирается парламентом по представлению президента), отмечают эксперты. Также негативный фон вокруг господина Битарова создает резонансное дело о ДТП с участием его брата.

Напомним, «Минченко консалтинг» оценивает политическую устойчивость глав регионов исходя из девяти критериев. Шесть из них (поддержка федеральных политиков, наличие в регионе больших проектов, качество политического менеджмента и др.) приносят баллы, а три (федеральные и региональные конфликты, уголовные дела в отношении окружения) — отнимают. В «зеленую зону» попадают те, кто набирает более 15 баллов, в «красную» (риск увольнения) — 10 баллов и менее. Остальные остаются в «желтой зоне» со средним уровнем устойчивости.

Среди глав с истекающим сроком полномочий наибольшей устойчивостью обладают Рамзан Кадыров (Чечня, 20 баллов) и Алексей Дюмин (Тульская область, 18 баллов). Это связано с их максимальной поддержкой со стороны федеральных политиков, следует из доклада «Госсовет 2.0». Авторы исследования полагают, что выборы главы Чечни не сулят какой-либо электоральной сенсации, однако актуализируют политический аудит деятельности господина Кадырова на посту, который он занимает с 2007 года. Бывший замминистра обороны Алексей Дюмин, по мнению экспертов, пользуется доверием со стороны президента и поддержкой силовых элит, что делает его серьезным кандидатом на какой-либо высокий федеральный пост, поэтому его участие в выборах пока остается под вопросом, который «вписывается в федеральный контекст постепенной кадровой ротации в силовых ведомствах».

В «желтой зоне» политической устойчивости в основном находятся врио губернатора, которым предстоит впервые избраться на пост в сентябре 2021 года:

Сергей Меликов (Дагестан, 14 баллов),

Вячеслав Гладков (Белгородская область, 12 баллов),

Михаил Дегтярев (Хабаровский край, 11 баллов),

Артем Здунов (Мордовия, 11 баллов).

И если господин Меликов, по мнению авторов доклада, «имеет все шансы на утверждение» (решение принимает парламент Дагестана), то выборы губернатора Хабаровского края станут оценкой эффективности политики центра и индикатором протестного потенциала всего Дальнего Востока. Эксперты напоминают, что арест экс-губернатора Сергея Фургала был «считан» как наступление на автономность региона, а сохранение высокой протестной активности после назначения Михаила Дегтярева оголило ее «антимосковскую» повестку. В ситуации с «варягами» Вячеславом Гладковым и Артемом Здуновым федеральному центру необходимо избежать конфликтов с местными элитами, поскольку в обоих случаях бывшие главы — Евгений Савченко и Владимир Волков — долго находились у власти. В этих регионах выборы станут «технократическим» стресс-тестом, резюмируют эксперты.

Помимо врио глав в «желтую зону» эксперты включили еще двух руководителей с истекающими полномочиями: Игорь Руденя (Тверская область, 12 баллов) и Рашид Темрезов (Карачаево-Черкесия, 11 баллов). Авторы доклада не исключают, что оба пойдут на новый срок. В пользу господина Рудени говорит встреча с президентом в декабре 2020 года и завершение ряда крупных региональных проектов, а господин Темрезов сам обозначил «желание и готовность» сохранить пост на февральской пресс-конференции (главу избирает парламент). Однако эксперты отмечают, что ему нужны «перезапуск повестки и публичная демонстрация новых достижений».

Политолог Ростислав Туровский считает, что среди тех, у кого истекает срок полномочий, претендентов на отставку немного: «Проблемы обычно там, где есть конфликты в элитах, особенно публичные, либо там, где у главы слабые позиции в центре. С этой точки зрения сейчас проблемы более заметны в Ульяновской области и Северной Осетии. Тех, кто назначен недавно и прямо под выборы, менять не принято. Но вокруг Хабаровского края интрига не снята полностью».

Андрей Прах