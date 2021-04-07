Суд арестовал четырех задержанных у колонии в Покрове на 8 и 9 суток

Петушинский районный суд Владимирской области признал четырех участников акции в поддержку Алексея Навального у колонии в Покрове виновными в нарушении правил массового пребывания граждан в общественных местах. Им назначили восемь и девять суток ареста, сообщили адвокаты Михаил Кузнецов, Алексей Цветков и Михаил Арсеньев.

Суд назначил девять суток ареста только бывшему координатору кемеровского штаба оппозиционера Ксении Пахомовой. Восемь суток получили представители профсоюза «Альянс врачей» (организация внесена в реестр иноагентов): руководитель юридической службы Александр Генералов, председатель и зампред пермского отделения Артем Борискин и Валерия Меркулова.

Арестованные признаны виновными по ч.3 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового пребывания граждан, создавшее помехи на территориях у зданий учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы). Как передает «Апология протеста» в Telegram, защита будет обжаловать все решения об арестах.

6 апреля у ИК-2, где отбывает наказание Алексей Навальный, собралось около 30 человек. Они требовали предоставить Алексею Навальному медицинскую помощь. Полиция задержала несколько человек. Часть из них отпустили, а часть — оставили в отделе полиции до суда.

Алексей Навальный отбывает срок по делу «Ив Роше» о мошенничестве и легализации преступных средств. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный после его лечения в Германии. Он жалуется на состояние здоровья и на то, что к нему отказываются пускать «независимых врачей». Сегодня, 7 апреля, врачи сообщили политику, что у него обнаружены две грыжи.

Подробнее о решении суда по делу Алексея Навального — в материале “Ъ” «2,5 года и 850 тысяч рублей».