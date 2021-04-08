VR-шлемы дополнили реальность

Россияне стали покупать более дорогие шлемы виртуальной реальности (VR): средний чек на них в первом квартале увеличился в пять раз, до 70 тыc. руб. Интерес к сегменту стал проявлять бизнес, который использует VR для наглядной демонстрации преимуществ и возможностей в сфере недвижимости, ритейле, туристической индустрии и медицине. Растет и число VR-клубов, где пользователи могут оценить преимущества устройств, отмечают эксперты.

В первом квартале 2021 года средний чек на шлемы виртуальной реальности вырос с 12 тыс. до 70 тыс. руб., рассказали “Ъ” в Ozon. Увеличился и спрос на такие устройства — на «Авито» их продажи с января по март увеличились на 14% год к году. Число объявлений о продаже VR-шлемов на площадке за год увеличилось на 16%.

По оценке группы «М.Видео-Эльдорадо», в 2020 году российский рынок VR-шлемов для персональных компьютеров и консолей в денежном выражении составил порядка 550 млн руб. в денежном выражении и 25 тыс.— в штучном. Это на 30% меньше в штуках, чем по итогам 2019 года. В денежном эквиваленте рынок просел в 2020 году на четверть.

В первой половине прошлого года продажи росли относительно первого полугодия 2019 года, и их пик пришелся на период с марта по май, когда пользователи активно готовились к периоду самоизоляции или приобретали на время локдауна игровые аксессуары для развлечений, говорят в «М.Видео-Эльдорадо». По итогам 2020 года самым популярным снова стал шлем виртуальной реальности для PlayStation. Кроме PlayStation VR наиболее востребованными были также HTC Vive Cosmos и Cosmos Elite, HTC Vive Pro.

Рост спроса на VR-шлемы в начале 2021 года ритейлеры объясняют тем, что такие аксессуары получают все большее бизнес-применение. «Они используются для наглядной демонстрации преимуществ и возможностей, например, в сфере недвижимости, ритейле, туристической индустрии, медицине, производстве, а также в научной и образовательной среде»,— объяснили в «М.Видео-Эльдорадо». Но в целом VR-очки остаются скорее нишевым сегментом, считают в компании. По словам представителя Ozon, в прошлом году покупатели больше интересовались мобильными VR-гарнитурами, а в 2021-м обратили внимание на компьютерные шлемы.

Популярность VR-шлемов растет за счет не только частных покупателей, но и увеличивающейся популярности игровых VR-клубов, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Для оборудования каждого такого клуба закупается от 4 до 30 шлемов виртуальной реальности, отмечает он. «Попробовав преимущества VR-шлемов в клубах, посетители потом покупают себе их для домашнего использования»,— рассуждает он.

Независимый эксперт в сфере электроники Аркадий Маркарьян объясняет рост интереса к шлемам виртуальной реальности продолжающейся самоизоляцией. Он напомнил, что в 2021 году начали расти продажи настольных компьютеров, игровых ноутбуков, а к ним и VR-дополнений. «Приставки не отвечали требованиям граждан на самоизоляции: нужны были инструменты не только для игр, но и для работы и учебы».

На фоне спроса на мощные игровые ПК и ноутбуки вырос интерес и к VR-шлемам, считает он. Сказалось и то, что, Sony, например, начала активнее выпускать игры с VR, отметил Аркадий Маркарьян. В первом квартале также вышла популярная игра Hitman III, которая подходит в том числе для VR-шлемов.

Анастасия Гаврилюк, Никита Королев, Арина Барабанова