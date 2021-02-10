Туристы и паломники на «удаленке» В условиях пандемии растет спрос на путешествия в виртуальной реальности

В прошлом году в условиях ограничений на туристические поездки получили развитие сервисы, предлагающие путешествия в виртуальной реальности. Правда, пока неясно, станут ли такие VR-приложения полноценным сектором рынка или останутся скорее продвинутой рекламой реальных путешествий.

Путешествия в виртуальной реальности

Продолжающиеся уже почти год ограничения на поездки и сохраняющийся у людей интерес к путешествиям способствуют росту VR-систем, имитирующих туристические поездки, считают многие эксперты. «Пока пандемия расширяется и мы проводим много времени дома, мы продолжим наблюдать, что принятие (VR-инструментов для туризма.— “Ъ”) будет и дальше расти»,— говорит аналитик по туризму исследовательской компании Global Data Ральф Холлистер.

Такого рода инструменты разрабатывают все больше компаний. Одним из самых популярных приложений среди пользователей очков виртуальной реальности от компании Oculus VR — в октябре она представила новое поколение Oculus Quest 2 — стало National Geographic VR.

С его помощью можно в виртуальной реальности плавать на лодке вокруг айсбергов или забираться в заброшенный город Мачу-Пикчу.

В апреле прошлого года Oculus также запустила серию VR-путешествий по разным городам «Пока мы сидим дома» (When We Stayed Home) — в серию входят прогулки по Венеции, Токио, Парижу и Иерусалиму.

Приложение Wander позволяет пройти в виртуальной реальности по любому месту в Google-картах. Еще один сервис, Alcove, позиционирует себя как первое VR-приложение для семейного времяпрепровождения — в нем пользователи могут «путешествовать» в VR вместе с членами семьи или друзьями, находящимися далеко от них. Среди вариантов путешествий — автомобильная поездка по разным ландшафтам, полет на воздушном шаре, плавание в океане с аквалангом и др. В приложении есть и другие варианты совместного VR-досуга — игры, прослушивание концертов или занятия йогой.

Забавная игрушка или перспективная отрасль

Импульс развития в прошлом году получили и другие VR-системы — например, трансляция концертов и спортивных соревнований, совещания на работе или просмотр кино вместе с друзьями. Остается вопрос о том, насколько такие сервисы действительно получат распространение.

Американская компания Travel World VR специализируется на создании различных VR-проектов по заказу туристических компаний, отелей или круизных компаний.

По мнению главы Travel World VR Стива Перилло, пандемия сработала как «укол адреналина» индустрии, которая на самом деле еще полноценно не появилась.

«По-прежнему неизвестно, сохранится ли повышенное использование (технологий.— “Ъ”) после того, как поездки возобновятся,— признает и господин Холлистер.— Туризм — это также прикосновение, вкус, запах, другие сенсорные ощущения, которые VR дать не может». Среди сдерживающих факторов эксперты отмечают и все еще довольно неудобные и громоздкие, а кроме того дорогие VR-гаджеты и отсутствие на рынке крупных игроков, которые всерьез сделали бы ставку на развитие VR и вкладывали бы в эту сферу миллиарды долларов.

Впрочем, по мнению господина Холлистера, рост популярности таких VR-систем вероятен, а пандемия может служить переломным моментом: «Я думаю, что рост будет устойчивым, особенно в условиях, когда поколение Z и миллениалы получают более высокооплачиваемую работу, и маркетологи начинают относиться к ним более серьезно как к группе потребителей». Подход к этой сфере возможен и со стороны туристической отрасли, для которой это будет скорее рекламой своих предложений. По словам господина Холлистера, уже сейчас многие туристические компании рассматривают VR как своего рода дополнительную рекламу, а в будущем туристы смогут прямо в VR выбрать и забронировать номер в отеле.

По мнению Мигеля Флечи, главы европейского подразделения по туризму и гостиничному бизнесу консалтинговой компании Accenture, VR-путешествия могут стать и переходным этапом для тех, кто боится сразу начинать путешествовать с ослаблением пандемии. «Когда мы начнем восстанавливаться, появятся те, кто захочет путешествовать с бешеной энергией. Молодые будут бронировать авиабилеты, как только это станет возможно, но остальные могут чувствовать себя не очень комфортно»,— считает господин Флеча.

По мнению эксперта, людям может захотеться, например, посмотреть в виртуальной реальности, как теперь происходит заезд в отель или посадка в самолет, как соблюдаются санитарные нормы, и в целом таким образом снова привыкнуть к поездкам.

VR-рекламный буклет

Некоторые компании уже используют VR для рекламы. Так, швейцарская туристическая компания Kuoni запустила VR-тур по курорту класса люкс Sandy Lane на Барбадосе. Есть VR-туры у Pullman Brisbane King George Square Hotel в австралийском Брисбене, Grand Oasis Hotel в мексиканском Канкуне, Valamar Dubrovnik President Hotel в Дубровнике и некоторых других отелей.

Различные VR-предложения запускают и туристические организации в разных странах — их тоже можно рассматривать скорее как сочетание рекламы своих достопримечательностей для будущих путешествий и просветительской работы. Например, Немецкий национальный комитет по туризму с началом пандемии и локдаунов запустил целую серию VR-путешествий — в их числе VR-осмотр гамбургского порта, Кельнского собора и дворцов Аугустусбург и Фалькенлуст или VR-прогулка по берегу Северного моря.

Управление туризма Мальдивских островов, которое и ранее развивало VR-системы, запустило тур по островам в виртуальной реальности. В VR можно прогуляться по мальдивским пляжам, заняться подводным плаванием или сходить на мастер-класс по местной кухне. Фарерские острова также запустили целый тур по островам под названием «Удаленный туризм». Туристы могли присоединиться к VR-турам, проводимым местными жителями, которые с камерами на головах ходили по достопримечательностям Фарерских островов, лезли на скалы или спускались к берегу океана.

Есть и довольно неожиданные варианты: в прошлом году было запущено сразу несколько приложений, которые предлагали мусульманам отрепетировать хадж или умру (малое паломничество) в Мекку в VR.

Сервис Muslim 3D, разработанный немецкой компанией Bigitec, позволяет виртуально посетить священные для мусульман места. Основатель компании Билаль Хабиб говорит о сервисе как о репетиции паломничества, позволяющей при реальном посещении сделать все правильно и совершить все необходимые ритуалы. Компания Labbaik VR также в прошлом году запустила проект WUZU, позволяющий осмотреть Мекку и священные места в ней в виртуальной реальности. «Мы не думаем, что это может стать заменой реального опыта хаджа,— отмечает и руководитель этого проекта Аднан Макбул.— Однако если мы сможем в эти трудные времена принести немного духовного и душевного мира мусульманам разных стран, наша цель будет выполнена».

Яна Рождественская