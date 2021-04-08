Строительная биржа переезжает в суд

Подрядчику реконструкции парка «Орленок» в центре Воронежа угрожают банкротством. Иск к ООО «СК „ВСБ“» Михаила Романенко подал контрагент из-за небольшого долга. Однако взыскания средств с ВСБ в суде с начала года потребовали уже полтора десятка партнеров. Господин Романенко назвал ситуацию «надуманной». Эксперты согласны, что угроза банкротства может быть инструментом давления на должника и не зайдет далеко.

В арбитражный суд Воронежской области поступил банкротный иск от местного ООО «Сплав» к одному из крупнейших в регионе генподрядчиков ООО «Строительная компания “ВСБ”» (ранее — Воронежская строительная биржа). Сейчас компания Михаила Романенко по госконтракту на 128,5 млн руб. ведет реконструкцию парка «Орленок» в центре Воронежа. Заявление пока не принято к производству, поэтому его детали в суде не раскрывают. В ноябре 2020-го «Сплав» смог в суде добиться взыскания с ВСБ 533,7 тыс. руб. задолженности за аренду строительной техники, этой суммы достаточно для банкротного иска.

Кроме банкротного, воронежский арбитражный суд с начала года получил 14 гражданских исков к ВСБ от ее контрагентов, требующих взыскания в сумме 20 млн руб. долгов по договорам подряда либо просроченных платежей за поставленные материалы.

Среди известных истцов — инструментальная компания «Энкор». Еще один — управление строительной политики мэрии Воронежа. Оно требует взыскать 55 тыс. руб. штрафа.

ВСБ с 2003 года работает в Черноземье на рынке промышленного и сельскохозяйственного строительства. С 2008-го она была одним из подрядчиков строительства новых объектов Нововоронежской АЭС. Возводила агропромышленные объекты в Курской, Белгородской, Липецкой областях, в Воронежской — молочные комплексы, зернохранилища и комбикормовые производства для «Донагро» Николая Ольшанского, холдингов «Молвест» и «Эконива». В «Молвесте» не стали оценивать работу ВСБ как подрядчика. В «Экониве» не ответили на аналогичный вопрос “Ъ-Черноземье”.

Сложности у ВСБ начались после работы на нетипичном для компании объекте в год пандемии. В мае 2020-го власти выбрали компанию генподрядчиком завершения реконструкции «Орленка». Прежний подрядчик реконструкции парка ООО «Воронежтеплоспецстрой» не смог завершить работы из-за финансовых проблем на фоне коронакризиса, поясняли ранее в мэрии. Заключенный в 2019 году контракт на 237,7 млн руб. с ним расторгли, оплатив выполненные работы.

Первоначально обновленный парк «Орленок» должны были открыть в июле 2020 года. Уже несколько раз переносились сроки сдачи. ВСБ сначала обязывалась закончить объект до сентября 2020-го. Позже срок перенесли на начало весны 2021-го, а накануне в мэрии сообщили, что работы продлятся до начала лета.

Первый вице-мэр по городскому хозяйству Сергей Петрин на планерке в конце марта сообщил, что в парке «ведется обследование выявленных после холодного сезона дефектов», а в ближайшее время запланирована высадка 16 деревьев, 7 тыс. кустарников и 9 тыс. кв. м газона. «Как только позволит погода, подрядчик продолжит работу по завершению тротуарного покрытия и блока паркового хозяйства, по декоративной облицовке фонтана, монтажу системы автополива, восстановлению центральной входной группы, работы по озеленению, монтажу видеонаблюдения, оповещения, Wi-Fi», — сказал господин Петрин.

«Эта новость может осложнить завершение работ и даже скорректировать сроки, — прокомментировали “Ъ-Черноземье” в мэрии. — От такого не застрахован ни один контрагент, тем не менее сделаем все возможное, чтобы проект был реализован и парк стал новым любимым местом отдыха».

ВСБ в 2019–2020 годах уже занималась в Воронеже благоустройством по господряду. За 167,5 млн руб. компания реконструировала площадь Победы в центре города. «Воронежтеплоспецстрой» Бориса Панова был конкурентом ВСБ на тендере по реконструкции площади, но проиграл.

Михаил Романенко предпочел воздержаться от оценки перспектив банкротного иска. «Это такой надуманный процесс, у которого нет законных оснований», — сказал бизнесмен “Ъ-Черноземье”.

Если суд начнет банкротство ВСБ, все подавшие гражданские иски контрагенты поспешат включиться в процедуру, предупреждает арбитражный управляющий, директор воронежского филиала СРО «Авангард» Игорь Вышегородцев. Он сомневается в серьезности намерений подавшего иск «Сплава»: «С долгом в 500 тыс. руб. не банкротят. Это один из методов взыскания и давления на контрагента. Расчет делается на то, что ВСБ погасит долг до заседания».

Если банкротство все-таки начнется, то господин Вышегородцев прогнозирует затянутую процедуру из-за особенностей бизнеса генподрядчика — большого количества контрагентов и работы с госконтрактами. «Это может занять два-три года, а на фоне банкротства контролирующие органы будут обращать пристальное внимание на работу с бюджетными деньгами», — заключил эксперт.

Сергей Калашников