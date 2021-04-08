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ООО «Строительная компания "ВСБ"»

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Коммерсантъ (Воронеж) от

По данным Kartoteka.ru, головное юрлицо группы компаний ВСБ Михаила Романенко ООО «СК "ВСБ"» зарегистрировано в 2003 году. Уставный капитал — 12,56 млн руб. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Гендиректором и единственным учредителем выступает господин Романенко. Выручка компании в 2019 году составила 1 млрд руб. (-36% к 2018-м), чистая прибыль — 15,6 млн руб. (+73%). Более актуальные показатели не раскрывались.

Также в структуру группы входит ООО «ВСБ-транспорт» (управляет автопарком стройтехники, выручка в 2019-м — 106,8 млн руб.) и ООО «ВСБ-электро» (электромонтаж, 16,5 млн руб.). Помимо этого, в группе завод металлоконструкций ООО «Промавторемонт» (4672530) в Митрофановке Кантемировского района Воронежской области (выручка — 398,5 млн руб.). Арбитраж уже два года ведет банкротство другого юрлица этого предприятия — ОАО «Митрофановский РМЗ "Промавторемонт"».

Строительная биржа переезжает в суд

Подрядчику реконструкции парка «Орленок» в центре Воронежа угрожают банкротством. Иск к ООО «СК „ВСБ“» Михаила Романенко подал контрагент из-за небольшого долга. Однако взыскания средств с ВСБ в суде с начала года потребовали уже полтора десятка партнеров...

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