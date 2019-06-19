Мэрия выбрала подрядчика для реконструкции площади Победы в Воронеже

Мэрия Воронежа подвела итоги тендера по благоустройству площади Победы в центре города. Подрядчиком, как сообщает DeFacto, стало ООО «Строительная компания "ВСБ"», входящее в одноименную группу Михаила Романенко. Его конкурентом на конкурсе было ООО «Воронежтеплоспецстрой» Бориса Панова, однако компания господина Романенко была готова выполнить работы дешевле, за 167,5 млн руб.

Подрядчик должен до 1 мая 2020 года заменить 6,5 тыс. кв. м тротуарной плитки на площади, провести озеленение на участке в 1 тыс. кв. м, отремонтировать 324 кв. м гранитной облицовки постамента и установить малые архитектурные формы. Также от него ждут демонтажа старых и строительства новых инженерных сетей, установки фонтана, устройства наружного освещения и системы охранного видеонаблюдения. Работы будут финансироваться из городского, областного и федерального бюджетов.

Сергей Калашников