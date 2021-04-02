Подрядчику реконструкции парка «Орленок» в Воронеже грозит банкротство

В Арбитражный суд Воронежской области поступило заявление о признании банкротом местного ООО «Строительная компания "ВСБ"», которое проводит реконструкцию одного из старейших в областном центре парков — «Орленка». Об этом сообщает DeFacto.

Иск пока не принят к производству, поэтому размер требований не раскрывается. В ноябре 2020 года «Сплав» смог в суде добиться взыскания с «ВСБ» 533,7 тыс. руб. задолженности за аренду строительной техники, это достаточная сумма для банкротного иска.

В мае 2020-го власти «ВСБ» стал подрядчиком завершения реконструкции «Орленка». Стоимость работ составляет 128,5 млн руб. Прежний подрядчик реконструкции парка — компания «Воронежтеплоспецстрой» — не смог завершить работы из-за финансовых проблем на фоне коронавируса, поясняли ранее в мэрии. Контракт с компанией расторгли, оплатив выполненные работы. Стоимость первоначального контракта, заключенного в 2019 году, составляла 237,7 млн руб.

Сроки сдачи «Орленка» уже несколько раз переносились Первоначально открыть обновленный парк планировалось в июле 2020 года. По новому контракту «ВСБ» сначала обязывался выполнить работы до сентября 2020-го. Потом мэрия перенесла открытие парка на начало весны 2021-го, а накануне сообщила, что работы продлятся до лета.

Сергей Калашников