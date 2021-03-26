Экс-президента Армении лишили статьи

Громкое уголовное дело, в рамках которого экс-президенту Армении Роберту Кочаряну и еще нескольким бывшим высокопоставленным армянским чиновникам инкриминируется «свержение конституционного строя», оказалось на грани развала. Произошло это в связи с пятничным решением Конституционного суда страны, назвавшего соответствующую статью Уголовного кодекса противоречащей основному закону. Адвокаты господина Кочаряна отмечают, что теперь уголовное преследование их подзащитного должно быть прекращено. Если это произойдет, экс-президент Кочарян, бросивший вызов премьер-министру Николу Пашиняну, полноценно вступит в предвыборную гонку, причем на правах победителя первого раунда политической схватки.

Конституционный суд Армении сегодня признал статью 300.1 УК Армении, по которой второй президент страны Роберт Кочарян обвиняется в «свержении конституционного строя», недействительной и не соответствующей основному закону. А точнее, двум ее статьям — о принципе соразмерности («Меры, выбранные для ограничения основных прав и свобод, должны быть пригодными и необходимыми для достижения цели, установленной Конституцией. Меры, выбранные для ограничения, должны быть соразмерны значению ограничиваемых основных прав и свобод») и о принципе определенности («При ограничении основных прав и свобод законы должны устанавливать основания и объем этих ограничений, быть в достаточной мере определенными, чтобы носители и адресаты этих прав и свобод были в состоянии проявлять соответствующее поведение»).

По крайней мере пять из восьми судей, которые приняли участие в обсуждении, проголосовали за признание статьи о «свержении конституционного строя», подразумевающей наказание вплоть до «лишения свободы на срок не свыше трех лет», антиконституционной.

Защита господина Кочаряна считает постановление Конституционного суда победой.

«Судья должен прекратить уголовное преследование по статье 300.1. Более того, в связи с решением Конституционного суда все акты, касающиеся статьи 300.1, теперь не имеют силы и подлежат пересмотру. В Уголовном кодексе больше нет статьи 300.1. Если нет статьи — нет преступления»,— сказал в беседе с журналистами представитель Роберта Кочаряна в Конституционном суде Арам Вардеванян.

Таким образом, защита утверждает, что решение КС ставит крест на длившемся больше двух лет уголовном преследовании в отношении Роберта Кочаряна в рамках дела о событиях 1 марта 2008 года. Тогда вследствие столкновений сил полиции с протестующими, не согласными с итогами президентских выборов, погибли десять человек, сотни получили ранения. Те события в центре Еревана произошли на закате президентской карьеры Роберта Кочаряна, в период передачи власти его фактическому преемнику тогдашнему премьеру Сержу Саргсяну, по данным ЦИКа страны, победившему в президентской гонке 2008 года.

«Дело 1 марта 2008 года» долгое время не развивалось и было реанимировано после прихода к власти Никола Пашиняна и его команды в результате революционных процессов в апреле 2018 года.

Фигурантами дела стали Роберт Кочарян и ряд высокопоставленных экс-чиновников. Им предъявили обвинения в насильственном свержении конституционного строя. Помимо этого господин Кочарян обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Рассмотрение громкого дела в суде за прошедшие почти два с половиной года не привело к каким-то ощутимыми результатам. Проводились бесконечные заседания по вопросу избрания меры пресечения в отношении господина Кочаряна. Его несколько раз арестовывали. Совокупно около полутора лет он провел в тюрьме. Обстоятельства гибели десяти человек до сих пор до конца не известны. Начало рассмотрения самого дела по существу было запланировано на следующую неделю.

Однако теперь, как отметил в разговоре с “Ъ” юрист, эксперт по международному праву Ара Газарян, рассматривать уже нечего.

«Более того, это еще и означает, что арест Кочаряна в рамках данного дела был незаконным. То есть государство должно дать ему компенсацию и еще просить прощения»,— пояснил эксперт.

Армянского премьера Никола Пашиняна и его блок «Мой шаг», которые начали подготовку к недавно объявленным досрочным парламентским выборам (они состоятся 20 июня), решение Конституционного суда вряд ли обрадовало. Пока неизвестно, какие действия предпримут господин Пашинян и его команда, которые неоднократно заявляли об отсутствии давления на судебную власть, между тем публично выражая недовольство решениями отдельных судьей по ключевым делам, получившим политический резонанс. Так, в мае 2019 года после решения суда об освобождении Роберта Кочаряна из-под стражи жители страны по призыву премьера Пашиняна даже блокировали суды. Армянский премьер называл это «вторым и самым главным этапом революции».

Между тем Николу Пашиняну будет сложно предпринять жесткие действия в отношении Конституционного суда, прикрепляя к его судьям политические ярлыки, поскольку состав главного суда страны по решению властей в 2020 году был обновлен. Для этого через парламент были внесены специальные поправки в конституцию, полномочия трех судьей были приостановлены. В результате в суде оказались лояльные к властям фигуры.

Решение Конституционного суда, по мнению политолога Армена Багдасаряна, сложно назвать «чисто юридическим». «Контекст этого дела политический, а данное решение включает в себя сильный политический заряд и демонстрирует, что во внутренней политике никто с Пашиняном не связывает надежд,— сказал “Ъ” господин Багдасарян.— В политическом плане решение — это просто подарок для Роберта Кочаряна перед досрочными парламентскими выборами. Теперь никто не может обвинить его в совершении ранее инкриминировавшихся деяний. В юридическом плане Кочарян очистился, хотя вряд ли это окажет серьезное влияние на восприятие его персоны в общественном сознании. С другой стороны, решение суда ударило и по без того шатким позициям властей во главе с Николом Пашиняном».

Аршалуйс Мгдесян, Ереван