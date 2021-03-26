Экс-президента Армении лишили статьи

Громкое уголовное дело, в рамках которого экс-президенту Армении Роберту Кочаряну и еще нескольким бывшим высокопоставленным армянским чиновникам инкриминируется «свержение конституционного строя», оказалось на грани развала. Произошло это в связи с пятничным решением Конституционного суда страны, назвавшего соответствующую статью Уголовного кодекса противоречащей основному закону. Адвокаты господина Кочаряна отмечают, что теперь уголовное преследование их подзащитного должно быть прекращено. Если это произойдет, экс-президент Кочарян, бросивший вызов премьер-министру Николу Пашиняну, полноценно вступит в предвыборную гонку, причем на правах победителя первого раунда политической схватки.
Конституционный суд Армении сегодня признал статью 300.1 УК Армении, по которой второй президент страны Роберт Кочарян обвиняется в «свержении конституционного строя», недействительной и не соответствующей основному закону. А точнее, двум ее статьям — о принципе соразмерности («Меры, выбранные для ограничения основных прав и свобод, должны быть пригодными и необходимыми для достижения цели, установленной Конституцией. Меры, выбранные для ограничения, должны быть соразмерны значению ограничиваемых основных прав и свобод») и о принципе определенности («При ограничении основных прав и свобод законы должны устанавливать основания и объем этих ограничений, быть в достаточной мере определенными, чтобы носители и адресаты этих прав и свобод были в состоянии проявлять соответствующее поведение»).
По крайней мере пять из восьми судей, которые приняли участие в обсуждении, проголосовали за признание статьи о «свержении конституционного строя», подразумевающей наказание вплоть до «лишения свободы на срок не свыше трех лет», антиконституционной.
«Судья должен прекратить уголовное преследование по статье 300.1. Более того, в связи с решением Конституционного суда все акты, касающиеся статьи 300.1, теперь не имеют силы и подлежат пересмотру. В Уголовном кодексе больше нет статьи 300.1. Если нет статьи — нет преступления»,— сказал в беседе с журналистами представитель Роберта Кочаряна в Конституционном суде Арам Вардеванян.
Таким образом, защита утверждает, что решение КС ставит крест на длившемся больше двух лет уголовном преследовании в отношении Роберта Кочаряна в рамках дела о событиях 1 марта 2008 года. Тогда вследствие столкновений сил полиции с протестующими, не согласными с итогами президентских выборов, погибли десять человек, сотни получили ранения. Те события в центре Еревана произошли на закате президентской карьеры Роберта Кочаряна, в период передачи власти его фактическому преемнику тогдашнему премьеру Сержу Саргсяну, по данным ЦИКа страны, победившему в президентской гонке 2008 года.
Фигурантами дела стали Роберт Кочарян и ряд высокопоставленных экс-чиновников. Им предъявили обвинения в насильственном свержении конституционного строя. Помимо этого господин Кочарян обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
Рассмотрение громкого дела в суде за прошедшие почти два с половиной года не привело к каким-то ощутимыми результатам. Проводились бесконечные заседания по вопросу избрания меры пресечения в отношении господина Кочаряна. Его несколько раз арестовывали. Совокупно около полутора лет он провел в тюрьме. Обстоятельства гибели десяти человек до сих пор до конца не известны. Начало рассмотрения самого дела по существу было запланировано на следующую неделю.
Однако теперь, как отметил в разговоре с “Ъ” юрист, эксперт по международному праву Ара Газарян, рассматривать уже нечего.
«Более того, это еще и означает, что арест Кочаряна в рамках данного дела был незаконным. То есть государство должно дать ему компенсацию и еще просить прощения»,— пояснил эксперт.
Армянского премьера Никола Пашиняна и его блок «Мой шаг», которые начали подготовку к недавно объявленным досрочным парламентским выборам (они состоятся 20 июня), решение Конституционного суда вряд ли обрадовало. Пока неизвестно, какие действия предпримут господин Пашинян и его команда, которые неоднократно заявляли об отсутствии давления на судебную власть, между тем публично выражая недовольство решениями отдельных судьей по ключевым делам, получившим политический резонанс. Так, в мае 2019 года после решения суда об освобождении Роберта Кочаряна из-под стражи жители страны по призыву премьера Пашиняна даже блокировали суды. Армянский премьер называл это «вторым и самым главным этапом революции».
Между тем Николу Пашиняну будет сложно предпринять жесткие действия в отношении Конституционного суда, прикрепляя к его судьям политические ярлыки, поскольку состав главного суда страны по решению властей в 2020 году был обновлен. Для этого через парламент были внесены специальные поправки в конституцию, полномочия трех судьей были приостановлены. В результате в суде оказались лояльные к властям фигуры.
Решение Конституционного суда, по мнению политолога Армена Багдасаряна, сложно назвать «чисто юридическим». «Контекст этого дела политический, а данное решение включает в себя сильный политический заряд и демонстрирует, что во внутренней политике никто с Пашиняном не связывает надежд,— сказал “Ъ” господин Багдасарян.— В политическом плане решение — это просто подарок для Роберта Кочаряна перед досрочными парламентскими выборами. Теперь никто не может обвинить его в совершении ранее инкриминировавшихся деяний. В юридическом плане Кочарян очистился, хотя вряд ли это окажет серьезное влияние на восприятие его персоны в общественном сознании. С другой стороны, решение суда ударило и по без того шатким позициям властей во главе с Николом Пашиняном».