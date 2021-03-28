Премьер Армении уйдет в отставку второй раз за три года

Премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые объявил срок своей отставки — он намерен сделать это в апреле. Правда, такой шаг вовсе не означает, что он уходит с политической сцены,— отставка нужна лишь для того, чтобы назначить повторные парламентские выборы, в которых правящий блок «Мой шаг» намерен участвовать и победить. Представители радикальной оппозиции приняли вызов премьера, заявив, что досрочные выборы должны трансформироваться в общую «программу по отстранению предателя и спасению Родины».
На встрече с жителями Армавирской области, куда Никол Пашинян отправился 28 марта, он сделал заявление, важное для всей страны. «Я подам в отставку в апреле. Это сделаю не для того, чтобы уйти, а для проведения досрочных парламентских выборов. В этот период я продолжу оставаться исполняющим обязанности премьера,— сказал он.— В случае поддержки избирателей на выборах я пообещал служить стране еще лучше. Однако если граждане не поддержат нас, то мы покорно передадим власть той силе, которая будет избрана».
Напомним, решение о проведении в Армении досрочных выборов было достигнуто в результате серии переговоров властей с оппозицией. Голосование назначено на 20 июня. Премьер Пашинян назвал принятое решение «лучшим выходом из сложившейся внутриполитической ситуации».
При этом уход премьера в отставку — сложный, но неизбежный путь для реализации процедуры назначения выборов.
Но они сделают вид, что не видят достойных кандидатов, после чего сам парламент расформировывается. Таким же путем в Армении назначались парламентские выборы 2018 года — когда после «бархатной революции» Николу Пашиняну было нужно избавиться от парламента, который находился под контролем Республиканской партии Армении.
Требующая отставки Никола Пашиняна оппозиция призывает превратить выборы в кампанию по ниспровержению армянского премьера. В воскресенье ее представители тоже проводили митинг, но в столице. Координатор оппозиционного «Движения по спасению Родины» Ишхан Сагателян представил собравшимся на митинге протестующим дальнейшие шаги. «До 22 апреля наше движение начинает поездки в области. Это первый этап. Второй этап, когда Пашинян подаст в отставку, за эти 14 дней (в течение который парламент будет формально пытаться избрать нового премьера.— “Ъ”) нужно добиться, чтобы эта де-юре отставка стала де-факто, и отстранить его от власти,— рассказал он и перешел к главному: —
Если в любом случае, независимо от нашей воли, страна пойдет на выборы, партии должны объявить две важные вещи.
Во-первых, ни при каких обстоятельствах ни одна партия не будет сотрудничать в каком-либо формате с этим предателем (имеется в виду Никол Пашинян.— “Ъ”). Во-вторых, эти выборы должны стать программой по отстранению предателя, спасению Родины».
Перед анонсом отставки Никола Пашиняна в Армении произошло еще одно важное событие. Громкое уголовное дело, в рамках которого основному политическому сопернику господина Пашиняна экс-президенту Армении Роберту Кочаряну и еще нескольким бывшим высокопоставленным армянским чиновникам инкриминируется «свержение конституционного строя», оказалось на грани развала. Произошло это в связи с пятничным решением Конституционного суда страны, назвавшего соответствующую статью Уголовного кодекса противоречащей основному закону. Адвокаты господина Кочаряна отмечают, что теперь уголовное преследование их подзащитного должно быть прекращено. Если это произойдет, экс-президент Кочарян, бросивший вызов премьер-министру Николу Пашиняну, по мнению экспертов, полноценно вступит в предвыборную гонку, причем на правах победителя первого раунда политической схватки.