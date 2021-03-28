Премьер Армении уйдет в отставку второй раз за три года И снова лишь для того, чтобы остаться у власти

Премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые объявил срок своей отставки — он намерен сделать это в апреле. Правда, такой шаг вовсе не означает, что он уходит с политической сцены,— отставка нужна лишь для того, чтобы назначить повторные парламентские выборы, в которых правящий блок «Мой шаг» намерен участвовать и победить. Представители радикальной оппозиции приняли вызов премьера, заявив, что досрочные выборы должны трансформироваться в общую «программу по отстранению предателя и спасению Родины».

На встрече с жителями Армавирской области, куда Никол Пашинян отправился 28 марта, он сделал заявление, важное для всей страны. «Я подам в отставку в апреле. Это сделаю не для того, чтобы уйти, а для проведения досрочных парламентских выборов. В этот период я продолжу оставаться исполняющим обязанности премьера,— сказал он.— В случае поддержки избирателей на выборах я пообещал служить стране еще лучше. Однако если граждане не поддержат нас, то мы покорно передадим власть той силе, которая будет избрана».

Напомним, решение о проведении в Армении досрочных выборов было достигнуто в результате серии переговоров властей с оппозицией. Голосование назначено на 20 июня. Премьер Пашинян назвал принятое решение «лучшим выходом из сложившейся внутриполитической ситуации».

При этом уход премьера в отставку — сложный, но неизбежный путь для реализации процедуры назначения выборов.

По сути, это политическая манипуляция: после того как Никол Пашинян сложит полномочия, парламенту, где его сторонники составляют большинство, будет предоставлены две попытки назначить нового главу правительства.

Но они сделают вид, что не видят достойных кандидатов, после чего сам парламент расформировывается. Таким же путем в Армении назначались парламентские выборы 2018 года — когда после «бархатной революции» Николу Пашиняну было нужно избавиться от парламента, который находился под контролем Республиканской партии Армении.

Требующая отставки Никола Пашиняна оппозиция призывает превратить выборы в кампанию по ниспровержению армянского премьера. В воскресенье ее представители тоже проводили митинг, но в столице. Координатор оппозиционного «Движения по спасению Родины» Ишхан Сагателян представил собравшимся на митинге протестующим дальнейшие шаги. «До 22 апреля наше движение начинает поездки в области. Это первый этап. Второй этап, когда Пашинян подаст в отставку, за эти 14 дней (в течение который парламент будет формально пытаться избрать нового премьера.— “Ъ”) нужно добиться, чтобы эта де-юре отставка стала де-факто, и отстранить его от власти,— рассказал он и перешел к главному: —

Если в любом случае, независимо от нашей воли, страна пойдет на выборы, партии должны объявить две важные вещи.





Во-первых, ни при каких обстоятельствах ни одна партия не будет сотрудничать в каком-либо формате с этим предателем (имеется в виду Никол Пашинян.— “Ъ”). Во-вторых, эти выборы должны стать программой по отстранению предателя, спасению Родины».

Перед анонсом отставки Никола Пашиняна в Армении произошло еще одно важное событие. Громкое уголовное дело, в рамках которого основному политическому сопернику господина Пашиняна экс-президенту Армении Роберту Кочаряну и еще нескольким бывшим высокопоставленным армянским чиновникам инкриминируется «свержение конституционного строя», оказалось на грани развала. Произошло это в связи с пятничным решением Конституционного суда страны, назвавшего соответствующую статью Уголовного кодекса противоречащей основному закону. Адвокаты господина Кочаряна отмечают, что теперь уголовное преследование их подзащитного должно быть прекращено. Если это произойдет, экс-президент Кочарян, бросивший вызов премьер-министру Николу Пашиняну, по мнению экспертов, полноценно вступит в предвыборную гонку, причем на правах победителя первого раунда политической схватки.

Аршалуйс Мгдесян, Ереван