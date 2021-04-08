Атомку не найдется?

Армения, ранее избегавшая определенности в вопросе строительства новой АЭС российского дизайна, начала переговоры об этом. Станция нужна для замены устаревшего атомного энергоблока на 407 МВт в Мецаморе, который будет закрыт в 2036 году. Стоимость АЭС оценивалась в $3–7 млрд. Россия может предложить проекты энергоблоков малой и средней мощности, но пока у них нет референций, говорят эксперты. Кроме того, могут возникнуть сложности с доставкой реактора, есть и риск резкого роста цены электроэнергии.

Премьер Армении Никол Пашинян на переговорах с Владимиром Путиным 7 апреля заявил о желании построить новую АЭС в стране с участием России. Новая АЭС нужна для замены старого атомного энергоблока Армянской АЭС мощностью 407,5 МВт на реакторе устаревшего типа ВВЭР-440. Хотя замена блока обсуждается давно и именно АЭС российского проекта всегда была основным вариантом, господин Пашинян признал это впервые после прихода к власти в 2018 году.

Речь может идти о строительстве энергоблока средней или малой мощности: Армении не нужна станция более чем на 1 ГВт в силу ограничения по мощности энергосистемы (2,5 ГВт).

В то же время уменьшение мощности блока, как правило, повышает удельную стоимость строительства.

Советник гендиректора Армянской АЭС Гера Севикян ранее оценивал стоимость новой станции на уровне $3–7 млрд, а срок реализации проекта — в пять-шесть лет. По словам господина Севикяна, в приоритете — реакторы типа ВВЭР российского дизайна, поскольку в стране есть опыт работы на таких энергоблоках.

Армянская АЭС расположена в городе Мецамор в 30 км от Еревана. Электростанция состоит из двух энергоблоков на сейсмостойких реакторах ВВЭР-440 советского дизайна. Первый энергоблок был запущен в 1976 году, второй — в 1980 году. В 1988 году после сильного землетрясения АЭС была остановлена. Однако в ноябре 1995 года первый энергоблок вновь запустили из-за энергодефицита. Блок обеспечивает 45% потребления республики.

В России нет референтных энергоблоков средней и малой мощности, отмечает главный редактор AtomInfo.ru Александр Уваров, хотя это вряд ли станет препятствием для проекта. По его мнению, в Армении может быть использован проект ВВЭР-600 (600 МВт) или его аналоги, разработанные для модернизации Кольской АЭС. Другой вариант: строительство наземной малой АЭС на базе нескольких реакторов РИТМ-200 (50 МВт) — такие варианты уже предлагаются за рубежом, но в этом случае необходимо проанализировать экономику проекта, замечает Александр Уваров. На цену также повлияют требования к сейсмостойкости проекта.

Строительство нового энергоблока может привести к росту цен на электроэнергию. В Армении тарифы регулируются государством, и вопрос цен остается чувствительным — рост тарифов в 2015 году уже приводил к волнениям. Именно из-за желания сдержать цены Армения продолжает продлевать эксплуатацию старого энергоблока. По текущей программе правительства работа объекта уже продлена до 2026 года. Сообщалось, что на работы по продлению эксплуатации Россия выделяла республике экспортный кредит на $270 млн, а также грант на $30 млн. При этом власти Армении уже заявляли, что намерены увеличить срок эксплуатации блока еще на пять-десять лет.

Вместе с тем у проекта могут возникнуть проблемы с доставкой корпуса реактора и оборудования для АЭС: у России с Арменией нет ни морского, ни железнодорожного сообщения. Хотя железными дорогами страны управляет ОАО РЖД, прямое сообщение между странами через Грузию прервалось после конфликта в Абхазии. Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что одно из решений проблемы — строительство железной дороги между Арменией и Азербайджаном. Речь идет о восстановлении пути из Азербайджана в его эксклав — Нахичеванскую АР,— отделенный территорией Армении. До Карабахского конфликта 1989–1991 годов железнодорожное сообщение существовало, но во время войны участок Ордубад (НАР)—Горадиз (Восточный Азербайджан) был разрушен. Сейчас его планируют восстановить.

Полина Смертина