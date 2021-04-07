Виталий Милонов продолжит борьбу

На праймериз «Единой России» для выдвижения в Госдуму от Санкт-Петербурга зарегистрированы 60 человек. В их числе обладающий неоднозначной репутацией депутат Госдумы Виталий Милонов, а также Евгений Марченко, которого глава ЦИКа Элла Памфилова обвиняла во вмешательстве в муниципальные выборы в Петербурге в 2019 году. При этом не прошел регистрацию депутат городского заксобрания Андрей Анохин, известный постоянными выпадами в адрес председателя заксобрания Вячеслава Макарова. Его обвинили в дискредитации партии.

Как сообщил спикер питерского заксобрания, глава регионального оргкомитета праймериз Вячеслав Макаров («Единая Россия»), документы на выдвижение в городское заксобрание подал 151 человек, а в Госдуму — 78, из которых были зарегистрированы 60. Он выразил уверенность, что все действующие депутаты заксобрания от ЕР выдвинутся на новые сроки. При этом о том, куда он будет баллотироваться сам, господин Макаров говорить отказался. Ранее он заявлял, что поступит согласно решению партии.

Среди зарегистрированных на думских праймериз в Санкт-Петербурге — действующий депутат Госдумы Виталий Милонов. Он намерен вновь баллотироваться по тому же Южному избирательному округу города, который представляет сейчас. Пока оппонентов в округе у него нет. Напомним, господин Милонов известен своей увлеченностью вопросами сексуальных предпочтений других граждан. Недавно он так прокомментировал возможный бойкот США блокады Олимпиады 2022 года в Пекине: «США со своими трансгоморептилоидами не впишутся в условия нормальной Олимпиады». В среду, 7 апреля, господин Милонов попросил ФСБ наказать организаторов «Артдокфеста» за экстремизм из-за фильма о чеченском гее, а два дня назад обвинил Юрия Дудя в «порочной безбашенности».

О подаче документов на праймериз ЕР по одномандатному округу Северный объявил еще один действующий депутат Думы Евгений Марченко. Его заявка пока не зарегистрирована. При этом в округе прошел регистрацию беспартийный заместитель начальника отдела службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в ЦБ Вячеслав Иванов. Напомним, в 2019 году глава ЦИКа Элла Памфилова обвинила Евгения Марченко и Вячеслава Макарова в прямом вмешательстве в муниципальные выборы в Санкт-Петербурге.

В Думу также намерены баллотироваться вице-спикер городского заксобрания Сергей Соловьев, глава фракции ЕР Александр Тетердинко и несколько других депутатов. В числе подавших заявки на праймериз на выборы в заксобрание оказался возглавлявший в 2019 году избирком муниципального округа Черная Речка Михаил Доброхотов. Тогда его комиссия прославилась чередой нарушений избирательного законодательства и неисполнением решений судов.

При этом оргкомитет праймериз ЕР в городское заксобрание не зарегистрировал заявку действующего депутата ЕР, ветерана боевых действий в Югославии Андрея Анохина из-за «действий, дискредитирующих партию». Господин Анохин постоянно вступает в публичную полемику с Вячеславом Макаровым. 3 февраля он назвал его «врагом парламентаризма». Вячеслав Макаров решение оргкомитета комментировать не стал, сказав лишь, что оно было принято единогласно. Господин Анохин намерен обжаловать решение.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург